NBC: при обрушении моста в США погибли шесть человек

27 марта 2024 в 03:54 Размер текста - 17 +

Контейнеровоз врезался в балку в Балтиморе 26 марта Фото: Владимир Андреев © URA.RU В результате обрушения моста Фрэнсиса Скотта Ки из-за столкнувшегося с ним грузового корабля в Балтиморе (США) погибло шесть человек. Об этом сообщил исполнительный вице-президент компании Brawner Builders Джеффри Прицкера. «Джеффри Притцкер подтвердил, что шестеро, предположительно, погибли, а один выжил», — приводит слова Прицкера NBC News. Имена погибших не разглашаются. Огромный мост обрушился 26 марта. Контейнеровоз врезался в одну из несущих опор конструкции, после чего она рухнула почти целиком. В результате семь автомобилей упали в реку, удалось спасти двух человек. Президент США Джо Байден назвал инцидент «ужасным несчастным случаем». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате обрушения моста Фрэнсиса Скотта Ки из-за столкнувшегося с ним грузового корабля в Балтиморе (США) погибло шесть человек. Об этом сообщил исполнительный вице-президент компании Brawner Builders Джеффри Прицкера. «Джеффри Притцкер подтвердил, что шестеро, предположительно, погибли, а один выжил», — приводит слова Прицкера NBC News. Имена погибших не разглашаются. Огромный мост обрушился 26 марта. Контейнеровоз врезался в одну из несущих опор конструкции, после чего она рухнула почти целиком. В результате семь автомобилей упали в реку, удалось спасти двух человек. Президент США Джо Байден назвал инцидент «ужасным несчастным случаем».