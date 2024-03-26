NBC: при обрушении моста в США погибли шесть человек

В результате обрушения моста Фрэнсиса Скотта Ки из-за столкнувшегося с ним грузового корабля в Балтиморе (США) погибло шесть человек. Об этом сообщил исполнительный вице-президент компании Brawner Builders Джеффри Прицкера.
«Джеффри Притцкер подтвердил, что шестеро, предположительно, погибли, а один выжил», —
Огромный мост обрушился 26 марта. Контейнеровоз врезался в одну из несущих опор конструкции, после чего она рухнула почти целиком. В результате семь автомобилей упали в реку, удалось спасти двух человек. Президент США Джо Байден назвал инцидент «ужасным несчастным случаем».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.