26 марта 2024

NBC: при обрушении моста в США погибли шесть человек

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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Контейнеровоз врезался в балку в Балтиморе 26 марта Фото:

В результате обрушения моста Фрэнсиса Скотта Ки из-за столкнувшегося с ним грузового корабля в Балтиморе (США) погибло шесть человек. Об этом сообщил исполнительный вице-президент компании Brawner Builders Джеффри Прицкера.

«Джеффри Притцкер подтвердил, что шестеро, предположительно, погибли, а один выжил», — приводит слова Прицкера NBC News. Имена погибших не разглашаются.

Огромный мост обрушился 26 марта. Контейнеровоз врезался в одну из несущих опор конструкции, после чего она рухнула почти целиком. В результате семь автомобилей упали в реку, удалось спасти двух человек. Президент США Джо Байден назвал инцидент «ужасным несчастным случаем».

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В результате обрушения моста Фрэнсиса Скотта Ки из-за столкнувшегося с ним грузового корабля в Балтиморе (США) погибло шесть человек. Об этом сообщил исполнительный вице-президент компании Brawner Builders Джеффри Прицкера. «Джеффри Притцкер подтвердил, что шестеро, предположительно, погибли, а один выжил», — приводит слова Прицкера NBC News. Имена погибших не разглашаются. Огромный мост обрушился 26 марта. Контейнеровоз врезался в одну из несущих опор конструкции, после чего она рухнула почти целиком. В результате семь автомобилей упали в реку, удалось спасти двух человек. Президент США Джо Байден назвал инцидент «ужасным несчастным случаем».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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