26 марта 2024

В ЯНАО наказали школьных директоров за махинации с госконтрактами

Прокуратура ЯНАО привлекла двух директоров школ за дробление закупок
© Служба новостей «URA.RU»
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В Приуральском районе ЯНАО два директора школ допускали махинации в сфере закупок Фото:

В Приуральском районе ЯНАО директоров двух школ, которые допустили искусственное дробление контрактов, привлекли к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Директорами МОУ „Школа с. Аксарка“ и МОУ „Школа с. Белоярск“ в 2023 году необоснованно допущены факты искусственного дробления единых сделок на несколько контрактов, что привело к необоснованному ограничению числа участников закупок. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования виновные должностные лица привлечены к административной ответственности», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте.

На заседании антикоррупционной комиссии, прошедшем 22 марта, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов обратил внимание силовиков на частые нарушения в сфере закупок. Власти округа уже приняли ряд системных решений для предотвращения подобных махинаций.

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В Приуральском районе ЯНАО директоров двух школ, которые допустили искусственное дробление контрактов, привлекли к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Директорами МОУ „Школа с. Аксарка“ и МОУ „Школа с. Белоярск“ в 2023 году необоснованно допущены факты искусственного дробления единых сделок на несколько контрактов, что привело к необоснованному ограничению числа участников закупок. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования виновные должностные лица привлечены к административной ответственности», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте. На заседании антикоррупционной комиссии, прошедшем 22 марта, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов обратил внимание силовиков на частые нарушения в сфере закупок. Власти округа уже приняли ряд системных решений для предотвращения подобных махинаций.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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