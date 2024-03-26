В ЯНАО наказали школьных директоров за махинации с госконтрактами

Прокуратура ЯНАО привлекла двух директоров школ за дробление закупок

В Приуральском районе ЯНАО два директора школ допускали махинации в сфере закупок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Приуральском районе ЯНАО директоров двух школ, которые допустили искусственное дробление контрактов, привлекли к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Директорами МОУ „Школа с. Аксарка“ и МОУ „Школа с. Белоярск“ в 2023 году необоснованно допущены факты искусственного дробления единых сделок на несколько контрактов, что привело к необоснованному ограничению числа участников закупок. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования виновные должностные лица привлечены к административной ответственности», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте.

На заседании антикоррупционной комиссии, прошедшем 22 марта, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов обратил внимание силовиков на частые нарушения в сфере закупок. Власти округа уже приняли ряд системных решений для предотвращения подобных махинаций.