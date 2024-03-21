21 марта 2024

Власти ЯНАО усилили контроль за закупками после коррупционных скандалов

Артюхов провел заседание антикоррупционной комиссии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
XXI съезд партии "Единая Россия". Москва, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов провел заседание антикоррупционной комиссии Фото:

В Салехарде (ЯНАО) прошло заседание комиссии по противодействию коррупции. После скандалов, связанных с проведением закупок в прошлые годы, окружные власти и силовые ведомства усилили контроль за соблюдением законодательства в данной сфере, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

«Тема борьбы с коррупцией должна быть всегда под самым пристальным вниманием. А подход ко всем случаям недобросовестного отношения к расходованию бюджетных средств — самым строгим. Со стороны региона уже приняли ряд системных решений. Например, в сферах закупок и цифровизации услуг», — приводит слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте.

С прошлого года в регионе введена практика проведения совместных закупок в здравоохранении на типовые товары разными государственными заказчиками. А с октября сотрудники УМВД могут получать информацию о подготовке проектов с помощью автоматизированной информационной системы по проектной деятельности.

Глава УМВД ЯНАО генерал-майор полиции Сергей Костенко сообщил, что по итогам прошлого года было выявлено 64 дела коррупционной направленности, из них материалы по 47 делам направлены в суд. Отмечено, что в округе почти не осталось случаев бытовой коррупции. Кроме Костенко, на комиссии присутствовали руководитель СУ СКР по ЯНАО Андрей Егоров и исполняющий обязанности прокурора округа Денис Назаренко.

Выступая перед депутатами Заксобрания ЯНАО, Костенко доложил, что в регионе повысилась раскрываемость преступлений коррупционной и экономической направленности. Но размер средней взятки остается выше среднего, чем по России в три раза.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Салехарде (ЯНАО) прошло заседание комиссии по противодействию коррупции. После скандалов, связанных с проведением закупок в прошлые годы, окружные власти и силовые ведомства усилили контроль за соблюдением законодательства в данной сфере, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. «Тема борьбы с коррупцией должна быть всегда под самым пристальным вниманием. А подход ко всем случаям недобросовестного отношения к расходованию бюджетных средств — самым строгим. Со стороны региона уже приняли ряд системных решений. Например, в сферах закупок и цифровизации услуг», — приводит слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. С прошлого года в регионе введена практика проведения совместных закупок в здравоохранении на типовые товары разными государственными заказчиками. А с октября сотрудники УМВД могут получать информацию о подготовке проектов с помощью автоматизированной информационной системы по проектной деятельности. Глава УМВД ЯНАО генерал-майор полиции Сергей Костенко сообщил, что по итогам прошлого года было выявлено 64 дела коррупционной направленности, из них материалы по 47 делам направлены в суд. Отмечено, что в округе почти не осталось случаев бытовой коррупции. Кроме Костенко, на комиссии присутствовали руководитель СУ СКР по ЯНАО Андрей Егоров и исполняющий обязанности прокурора округа Денис Назаренко. Выступая перед депутатами Заксобрания ЯНАО, Костенко доложил, что в регионе повысилась раскрываемость преступлений коррупционной и экономической направленности. Но размер средней взятки остается выше среднего, чем по России в три раза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...