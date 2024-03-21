Власти ЯНАО усилили контроль за закупками после коррупционных скандалов

Артюхов провел заседание антикоррупционной комиссии

22 марта 2024 в 13:49 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов провел заседание антикоррупционной комиссии Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) прошло заседание комиссии по противодействию коррупции. После скандалов, связанных с проведением закупок в прошлые годы, окружные власти и силовые ведомства усилили контроль за соблюдением законодательства в данной сфере, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. «Тема борьбы с коррупцией должна быть всегда под самым пристальным вниманием. А подход ко всем случаям недобросовестного отношения к расходованию бюджетных средств — самым строгим. Со стороны региона уже приняли ряд системных решений. Например, в сферах закупок и цифровизации услуг», — приводит слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. С прошлого года в регионе введена практика проведения совместных закупок в здравоохранении на типовые товары разными государственными заказчиками. А с октября сотрудники УМВД могут получать информацию о подготовке проектов с помощью автоматизированной информационной системы по проектной деятельности. Глава УМВД ЯНАО генерал-майор полиции Сергей Костенко сообщил, что по итогам прошлого года было выявлено 64 дела коррупционной направленности, из них материалы по 47 делам направлены в суд. Отмечено, что в округе почти не осталось случаев бытовой коррупции. Кроме Костенко, на комиссии присутствовали руководитель СУ СКР по ЯНАО Андрей Егоров и исполняющий обязанности прокурора округа Денис Назаренко. Выступая перед депутатами Заксобрания ЯНАО, Костенко доложил, что в регионе повысилась раскрываемость преступлений коррупционной и экономической направленности. Но размер средней взятки остается выше среднего, чем по России в три раза. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Салехарде (ЯНАО) прошло заседание комиссии по противодействию коррупции. После скандалов, связанных с проведением закупок в прошлые годы, окружные власти и силовые ведомства усилили контроль за соблюдением законодательства в данной сфере, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. «Тема борьбы с коррупцией должна быть всегда под самым пристальным вниманием. А подход ко всем случаям недобросовестного отношения к расходованию бюджетных средств — самым строгим. Со стороны региона уже приняли ряд системных решений. Например, в сферах закупок и цифровизации услуг», — приводит слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. С прошлого года в регионе введена практика проведения совместных закупок в здравоохранении на типовые товары разными государственными заказчиками. А с октября сотрудники УМВД могут получать информацию о подготовке проектов с помощью автоматизированной информационной системы по проектной деятельности. Глава УМВД ЯНАО генерал-майор полиции Сергей Костенко сообщил, что по итогам прошлого года было выявлено 64 дела коррупционной направленности, из них материалы по 47 делам направлены в суд. Отмечено, что в округе почти не осталось случаев бытовой коррупции. Кроме Костенко, на комиссии присутствовали руководитель СУ СКР по ЯНАО Андрей Егоров и исполняющий обязанности прокурора округа Денис Назаренко. Выступая перед депутатами Заксобрания ЯНАО, Костенко доложил, что в регионе повысилась раскрываемость преступлений коррупционной и экономической направленности. Но размер средней взятки остается выше среднего, чем по России в три раза.