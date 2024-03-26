Тюменцы пожаловались на переполненные автобусы

Люди вынуждены занимать любое свободное пространство, мешая обзору водителя Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пассажиры маршрута №68 в Тюмени вынуждены ездить в переполненном автобусе, стоя на последних ступенях и прижимаясь спиной к двери. Об этом URA.RU рассказали, горожане, обратившиеся в редакцию. С их слов, такая ситуация происходит ежедневно на протяжении нескольких месяцев.

«Каждый вечер езжу в одно и то же время в промежутке между 17-17:30 часами. Каждый раз приезжает переполненная маршрутка. Люди вынуждены стоять на последних ступенях, прижимаясь к двери, на которой написано „Не прислоняться“. При этом водитель продолжал останавливаться на всех остановках и запускать новых пассажиров», — сообщили пассажиры.

Они добавляют, что в автобусе люди протискиваются в любые свободные места и закрывают боковые зеркала. «Это очень опасно, люди забиваются и мешают обзору водителя. Такая наполняемость сохраняется до самого Мыса», — рассказали тюменцы.

Маршрут № 68 принадлежит индивидуальному предпринимателю Андрею Савельеву. В компании корреспонденту URA.RU ответили, что о проблемах с маршрутом там известно. «Две недели были перебои с машинами. Ломались в вечернее время: у кого-то колесо спустит, у кого-то антифриз вытечет. Сейчас уже наладили работу», — сообщили там.