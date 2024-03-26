26 марта 2024

Бывший глава сельсовета Истомин стал начальником управкомпании мэрии Кургана

© Служба новостей «URA.RU»
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Аграрный комитет. Курган, депутат, совещание, чиновник, заседание, собрание, руки
О назначении нового директора МУП «Прометей» стало известно 27 марта Фото:

Бывший директор муниципального предприятия «Притоболье» Андрей Истомин возглавил управкомпанию администрации Кургана «Прометей». Данная информация размещена на сайте мэрии. Ранее он был главой Каширинского сельсовета в Катайском округе.

«Директором МУП „Прометей“ назначен Андрей Истомин. Сегодня заместитель главы города Кургана, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Роман Медведев представил его коллективу департамента ЖКХ», — указано в сообщении.

Истомин имеет два высших образования. Власти отмечают, что он имеет богатый управленческий опыт. До декабря 2023 года Андрей Истомин возглавлял муниципальное казенное предприятие «Притоболье». Помимо этого он работал в местной администрации и руководил Каширинским сельским советом в Катайском округе. В 2023 году Истомин участвовал в выборах главы Притобольного округа. Андрей Гурьев, который был врио директора «Прометея», продолжит работать в компании в должности юриста.

«Также Роман Медведев поставил перед Андреем Истоминым задачу — на следующей неделе провести горячую линию с населением и организовать прием граждан. В качестве основных задач, которые предстоит решать новому руководителю, были обозначены взыскание дебиторской задолженности с неплательщиков и проведение ремонтов», — добавили в мэрии.

Бывший директор МУП «Прометей» Виктор Зубов уволился в сентябре 2023 года спустя 2,5 месяца после назначения. Ранее стало известно, что за девять месяцев 2023 года убытки компании составили 13,7 млн рублей.

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Бывший директор муниципального предприятия «Притоболье» Андрей Истомин возглавил управкомпанию администрации Кургана «Прометей». Данная информация размещена на сайте мэрии. Ранее он был главой Каширинского сельсовета в Катайском округе. «Директором МУП „Прометей“ назначен Андрей Истомин. Сегодня заместитель главы города Кургана, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Роман Медведев представил его коллективу департамента ЖКХ», — указано в сообщении. Истомин имеет два высших образования. Власти отмечают, что он имеет богатый управленческий опыт. До декабря 2023 года Андрей Истомин возглавлял муниципальное казенное предприятие «Притоболье». Помимо этого он работал в местной администрации и руководил Каширинским сельским советом в Катайском округе. В 2023 году Истомин участвовал в выборах главы Притобольного округа. Андрей Гурьев, который был врио директора «Прометея», продолжит работать в компании в должности юриста. «Также Роман Медведев поставил перед Андреем Истоминым задачу — на следующей неделе провести горячую линию с населением и организовать прием граждан. В качестве основных задач, которые предстоит решать новому руководителю, были обозначены взыскание дебиторской задолженности с неплательщиков и проведение ремонтов», — добавили в мэрии. Бывший директор МУП «Прометей» Виктор Зубов уволился в сентябре 2023 года спустя 2,5 месяца после назначения. Ранее стало известно, что за девять месяцев 2023 года убытки компании составили 13,7 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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