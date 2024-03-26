Бывший глава сельсовета Истомин стал начальником управкомпании мэрии Кургана

Бывший директор муниципального предприятия «Притоболье» Андрей Истомин возглавил управкомпанию администрации Кургана «Прометей». Данная информация размещена на сайте мэрии. Ранее он был главой Каширинского сельсовета в Катайском округе.
«Директором МУП „Прометей“ назначен Андрей Истомин. Сегодня заместитель главы города Кургана, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Роман Медведев представил его коллективу департамента ЖКХ», — указано в сообщении.
Истомин имеет два высших образования. Власти отмечают, что он имеет богатый управленческий опыт. До декабря 2023 года Андрей Истомин возглавлял муниципальное казенное предприятие «Притоболье». Помимо этого он работал в местной администрации и руководил Каширинским сельским советом в Катайском округе. В 2023 году Истомин участвовал в выборах главы Притобольного округа. Андрей Гурьев, который был врио директора «Прометея», продолжит работать в компании в должности юриста.
«Также Роман Медведев поставил перед Андреем Истоминым задачу — на следующей неделе провести горячую линию с населением и организовать прием граждан. В качестве основных задач, которые предстоит решать новому руководителю, были обозначены взыскание дебиторской задолженности с неплательщиков и проведение ремонтов», — добавили в мэрии.
Бывший директор МУП «Прометей» Виктор Зубов уволился в сентябре 2023 года спустя 2,5 месяца после назначения. Ранее стало известно, что за девять месяцев 2023 года убытки компании составили 13,7 млн рублей.
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