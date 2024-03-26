В деле задержанного ФСБ челябинского депутата Паутова возникла новая взятка

27 марта 2024 в 12:37 Размер текста - 17 +

Положение Виталия Паутова еще более осложнилось Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета ФСБ задержала старейшего депутата гордумы Челябинска Паутова В деле задержанного ФСБ и арестованного по обвинению в коррупции депутата гордумы Челябинска Паутова появился новый эпизод. Об этом сообщил 27 марта URA.RU источник в силовых структурах. «По новым данным, Паутов выступил посредником в передаче взятки в размере более 1 млн рублей неустановленным сотрудникам мэрии Челябинска. Ответной услугой было содействие в незаконном размещении нестационарных торговых объектов (киосков). Уголовное дело по ч.4 ст. 291.1 УК РФ возбуждено в региональном управлении СКР», — рассказал инсайдер. В пресс-службе ведомства не ответили на звонок корреспондента URA.RU. Комментарий будет опубликован по мере поступления. Паутова задержали 17 октября 2023 года сотрудники регионального УФСБ и СКР. Депутата обвиняют в посредничестве при передаче взяток в мэрию Челябинска. Вместе с ним под следствие попал гендиректор ООО «Челябинскавтотранс» Алексей Алексеенко. По версии следствия, деньги предназначались для получения разрешения на строительство дома по улице Сулимова. Предварительно, в качестве взяткодателя выступила бывший директор «Челябинскавтотранс» Людмила Ребреш, которую сейчас судят за обман дольщиков. Также по делу о незаконном строительстве на улице Сулимова проходят бывший вице-мэр города Владимир Слободской. Дело в его отношении уже рассматривает Советский райсуд. По версии следствия, именно он выдал разрешение на строительство, тем самым превысив своих должностные полномочия. Однако сам Слободской с обвинениями не согласен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В деле задержанного ФСБ и арестованного по обвинению в коррупции депутата гордумы Челябинска Паутова появился новый эпизод. Об этом сообщил 27 марта URA.RU источник в силовых структурах. «По новым данным, Паутов выступил посредником в передаче взятки в размере более 1 млн рублей неустановленным сотрудникам мэрии Челябинска. Ответной услугой было содействие в незаконном размещении нестационарных торговых объектов (киосков). Уголовное дело по ч.4 ст. 291.1 УК РФ возбуждено в региональном управлении СКР», — рассказал инсайдер. В пресс-службе ведомства не ответили на звонок корреспондента URA.RU. Комментарий будет опубликован по мере поступления. Паутова задержали 17 октября 2023 года сотрудники регионального УФСБ и СКР. Депутата обвиняют в посредничестве при передаче взяток в мэрию Челябинска. Вместе с ним под следствие попал гендиректор ООО «Челябинскавтотранс» Алексей Алексеенко. По версии следствия, деньги предназначались для получения разрешения на строительство дома по улице Сулимова. Предварительно, в качестве взяткодателя выступила бывший директор «Челябинскавтотранс» Людмила Ребреш, которую сейчас судят за обман дольщиков. Также по делу о незаконном строительстве на улице Сулимова проходят бывший вице-мэр города Владимир Слободской. Дело в его отношении уже рассматривает Советский райсуд. По версии следствия, именно он выдал разрешение на строительство, тем самым превысив своих должностные полномочия. Однако сам Слободской с обвинениями не согласен.