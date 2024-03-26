26 марта 2024

В деле задержанного ФСБ челябинского депутата Паутова возникла новая взятка

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Паутову Виталию в суде Центрального района. Челябинск, паутов виталий
Положение Виталия Паутова еще более осложнилось Фото:
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ФСБ задержала старейшего депутата гордумы Челябинска Паутова

В деле задержанного ФСБ и арестованного по обвинению в коррупции депутата гордумы Челябинска Паутова появился новый эпизод. Об этом сообщил 27 марта URA.RU источник в силовых структурах.

«По новым данным, Паутов выступил посредником в передаче взятки в размере более 1 млн рублей неустановленным сотрудникам мэрии Челябинска. Ответной услугой было содействие в незаконном размещении нестационарных торговых объектов (киосков). Уголовное дело по ч.4 ст. 291.1 УК РФ возбуждено в региональном управлении СКР», — рассказал инсайдер.

В пресс-службе ведомства не ответили на звонок корреспондента URA.RU. Комментарий будет опубликован по мере поступления.

Паутова задержали 17 октября 2023 года сотрудники регионального УФСБ и СКР. Депутата обвиняют в посредничестве при передаче взяток в мэрию Челябинска. Вместе с ним под следствие попал гендиректор ООО «Челябинскавтотранс» Алексей Алексеенко. По версии следствия, деньги предназначались для получения разрешения на строительство дома по улице Сулимова. Предварительно, в качестве взяткодателя выступила бывший директор «Челябинскавтотранс» Людмила Ребреш, которую сейчас судят за обман дольщиков.

Также по делу о незаконном строительстве на улице Сулимова проходят бывший вице-мэр города Владимир Слободской. Дело в его отношении уже рассматривает Советский райсуд. По версии следствия, именно он выдал разрешение на строительство, тем самым превысив своих должностные полномочия. Однако сам Слободской с обвинениями не согласен.

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В деле задержанного ФСБ и арестованного по обвинению в коррупции депутата гордумы Челябинска Паутова появился новый эпизод. Об этом сообщил 27 марта URA.RU источник в силовых структурах. «По новым данным, Паутов выступил посредником в передаче взятки в размере более 1 млн рублей неустановленным сотрудникам мэрии Челябинска. Ответной услугой было содействие в незаконном размещении нестационарных торговых объектов (киосков). Уголовное дело по ч.4 ст. 291.1 УК РФ возбуждено в региональном управлении СКР», — рассказал инсайдер. В пресс-службе ведомства не ответили на звонок корреспондента URA.RU. Комментарий будет опубликован по мере поступления. Паутова задержали 17 октября 2023 года сотрудники регионального УФСБ и СКР. Депутата обвиняют в посредничестве при передаче взяток в мэрию Челябинска. Вместе с ним под следствие попал гендиректор ООО «Челябинскавтотранс» Алексей Алексеенко. По версии следствия, деньги предназначались для получения разрешения на строительство дома по улице Сулимова. Предварительно, в качестве взяткодателя выступила бывший директор «Челябинскавтотранс» Людмила Ребреш, которую сейчас судят за обман дольщиков. Также по делу о незаконном строительстве на улице Сулимова проходят бывший вице-мэр города Владимир Слободской. Дело в его отношении уже рассматривает Советский райсуд. По версии следствия, именно он выдал разрешение на строительство, тем самым превысив своих должностные полномочия. Однако сам Слободской с обвинениями не согласен.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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