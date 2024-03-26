Губернатор ЯНАО Артюхов озвучил меры поддержки силовикам

Артюхов: на Ямале ввели региональные доплаты сотрудникам полиции и МЧС

27 марта 2024 в 14:33 Размер текста - 17 +

Губернатор Артюхов озвучил меры поддержки силовикам (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU На Ямале сотрудникам полиции оказываются дополнительные меры поддержки от округа. Об этом рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. «Поддерживаем тех, кто стоит на защите нашей безопасности. Ввели региональные доплаты сотрудникам внутренних дел, Росгвардии и МЧС. Это позволит привлечь на работу перспективную молодежь, а начинающим специалистам — закрепиться в профессии», — отметил в своем докладе Артюхов. Губернатор Артюхов ежегодно готовит доклад для жителей ЯНАО. На трансляции озвучиваются важнейшие достижения и инициативы в округе, а также перспективы развития Ямала. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Ямале сотрудникам полиции оказываются дополнительные меры поддержки от округа. Об этом рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. «Поддерживаем тех, кто стоит на защите нашей безопасности. Ввели региональные доплаты сотрудникам внутренних дел, Росгвардии и МЧС. Это позволит привлечь на работу перспективную молодежь, а начинающим специалистам — закрепиться в профессии», — отметил в своем докладе Артюхов. Губернатор Артюхов ежегодно готовит доклад для жителей ЯНАО. На трансляции озвучиваются важнейшие достижения и инициативы в округе, а также перспективы развития Ямала.