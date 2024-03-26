Власти ЯНАО заплатят водителям деньги за соблюдение ПДД

27 марта 2024 в 15:22 Размер текста - 17 +

Жители Ноябрьска и Нового Уренгоя получат денежное вознаграждение за безопасное вождение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ЯНАО продолжается социальная акция «Выигрыш — не в скорости!». Второй этап пройдет в Ноябрьске, а победители первого — водители из Нового Уренгоя — получат денежные призы 5 апреля, сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. «Для второго этапа социальной кампании по повышению безопасности дорожного движения, стартующего 5 апреля, был определен город Ноябрьск. Первый этап продолжается в Новом Уренгое, победители будут известны уже 5 апреля, каждому из них выплатят денежный приз в размере 4 000 рублей», — сообщает пресс-служба дептранспорта ЯНАО в официальном telegram-канале. Участниками акции автолюбители становятся автоматически, для этого всего лишь требуется, чтобы номера транспортного средства попали в объектив камеры видеофиксации. Авто с иностранными номерами и принадлежащие юридическим лицам в акции не участвуют. Среди водителей, не имеющих нарушений Правил дорожного движения за год, будет определено пять победителей, которые получат денежное вознаграждение. В ЯНАО выросло количество ДТП, в том числе и со смертельным исходом. Губернатор округа Дмитрий Артюхов в обращении к ямальцам 27 марта призвал жителей соблюдать ПДД и скоростной режим. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ЯНАО продолжается социальная акция «Выигрыш — не в скорости!». Второй этап пройдет в Ноябрьске, а победители первого — водители из Нового Уренгоя — получат денежные призы 5 апреля, сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. «Для второго этапа социальной кампании по повышению безопасности дорожного движения, стартующего 5 апреля, был определен город Ноябрьск. Первый этап продолжается в Новом Уренгое, победители будут известны уже 5 апреля, каждому из них выплатят денежный приз в размере 4 000 рублей», — сообщает пресс-служба дептранспорта ЯНАО в официальном telegram-канале. Участниками акции автолюбители становятся автоматически, для этого всего лишь требуется, чтобы номера транспортного средства попали в объектив камеры видеофиксации. Авто с иностранными номерами и принадлежащие юридическим лицам в акции не участвуют. Среди водителей, не имеющих нарушений Правил дорожного движения за год, будет определено пять победителей, которые получат денежное вознаграждение. В ЯНАО выросло количество ДТП, в том числе и со смертельным исходом. Губернатор округа Дмитрий Артюхов в обращении к ямальцам 27 марта призвал жителей соблюдать ПДД и скоростной режим.