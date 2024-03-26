26 марта 2024

Власти ЯНАО заплатят водителям деньги за соблюдение ПДД

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Ноябрьска и Нового Уренгоя получат денежное вознаграждение за безопасное вождение Фото:

В ЯНАО продолжается социальная акция «Выигрыш — не в скорости!». Второй этап пройдет в Ноябрьске, а победители первого — водители из Нового Уренгоя — получат денежные призы 5 апреля, сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства.

«Для второго этапа социальной кампании по повышению безопасности дорожного движения, стартующего 5 апреля, был определен город Ноябрьск. Первый этап продолжается в Новом Уренгое, победители будут известны уже 5 апреля, каждому из них выплатят денежный приз в размере 4 000 рублей», — сообщает пресс-служба дептранспорта ЯНАО в официальном telegram-канале.

Участниками акции автолюбители становятся автоматически, для этого всего лишь требуется, чтобы номера транспортного средства попали в объектив камеры видеофиксации. Авто с иностранными номерами и принадлежащие юридическим лицам в акции не участвуют. Среди водителей, не имеющих нарушений Правил дорожного движения за год, будет определено пять победителей, которые получат денежное вознаграждение.

В ЯНАО выросло количество ДТП, в том числе и со смертельным исходом. Губернатор округа Дмитрий Артюхов в обращении к ямальцам 27 марта призвал жителей соблюдать ПДД и скоростной режим.

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В ЯНАО продолжается социальная акция «Выигрыш — не в скорости!». Второй этап пройдет в Ноябрьске, а победители первого — водители из Нового Уренгоя — получат денежные призы 5 апреля, сообщает пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства. «Для второго этапа социальной кампании по повышению безопасности дорожного движения, стартующего 5 апреля, был определен город Ноябрьск. Первый этап продолжается в Новом Уренгое, победители будут известны уже 5 апреля, каждому из них выплатят денежный приз в размере 4 000 рублей», — сообщает пресс-служба дептранспорта ЯНАО в официальном telegram-канале. Участниками акции автолюбители становятся автоматически, для этого всего лишь требуется, чтобы номера транспортного средства попали в объектив камеры видеофиксации. Авто с иностранными номерами и принадлежащие юридическим лицам в акции не участвуют. Среди водителей, не имеющих нарушений Правил дорожного движения за год, будет определено пять победителей, которые получат денежное вознаграждение. В ЯНАО выросло количество ДТП, в том числе и со смертельным исходом. Губернатор округа Дмитрий Артюхов в обращении к ямальцам 27 марта призвал жителей соблюдать ПДД и скоростной режим.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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