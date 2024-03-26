В Ноябрьске (ЯНАО) от снега не очищают сквер, который оборудовали специально для пенсионеров и ямальцев с ограничениями опорно-двигательного аппарата. О сложностях в передвижении в парке жители города сообщили в социальной сети «ВКонтакте».
«Может, я что-то не понимаю? Как может сквер называться „Сквер равных возможностей“, если тут даже собачка пройти не может», — написал анонимный горожанин в сообществе «Злой ноябрянин». На фото — заснеженные дорожки и специально оборудованные лавочки.
В городской администрации сообщили, что последняя снегоуборка на территории парка была проведена 14 марта. «Очередная чистка запланирована на 27 марта и будет произведена в вечернее время, так как на прилегающих территориях большое скопление транспорта, который препятствует уборке», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU писало об обледенении улиц в Ноябрьске (ЯНАО). Жители города опасаются катков, которые застывают посреди дворов.
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