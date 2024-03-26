26 марта 2024

В ЯНАО горожане возмутились неочищенным сквером для пенсионеров и инвалидов. Фото

В Ноябрьске сквер для отдыха пенсионеров и инвалидов утопает в снегу
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Екатеринбурга, инвалид, снег, зима, непогода
Оборудованный для пенсионеров и инвалидов сквер в Ноябрьске завалило снегом Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) от снега не очищают сквер, который оборудовали специально для пенсионеров и ямальцев с ограничениями опорно-двигательного аппарата. О сложностях в передвижении в парке жители города сообщили в социальной сети «ВКонтакте».

«Может, я что-то не понимаю? Как может сквер называться „Сквер равных возможностей“, если тут даже собачка пройти не может», — написал анонимный горожанин в сообществе «Злой ноябрянин». На фото — заснеженные дорожки и специально оборудованные лавочки.

В городской администрации сообщили, что последняя снегоуборка на территории парка была проведена 14 марта. «Очередная чистка запланирована на 27 марта и будет произведена в вечернее время, так как на прилегающих территориях большое скопление транспорта, который препятствует уборке», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало об обледенении улиц в Ноябрьске (ЯНАО). Жители города опасаются катков, которые застывают посреди дворов.

В Ноябрьске не убирают снег в «Сквере равных возможностей»
В Ноябрьске не убирают снег в «Сквере равных возможностей»

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ноябрьске (ЯНАО) от снега не очищают сквер, который оборудовали специально для пенсионеров и ямальцев с ограничениями опорно-двигательного аппарата. О сложностях в передвижении в парке жители города сообщили в социальной сети «ВКонтакте». «Может, я что-то не понимаю? Как может сквер называться „Сквер равных возможностей“, если тут даже собачка пройти не может», — написал анонимный горожанин в сообществе «Злой ноябрянин». На фото — заснеженные дорожки и специально оборудованные лавочки. В городской администрации сообщили, что последняя снегоуборка на территории парка была проведена 14 марта. «Очередная чистка запланирована на 27 марта и будет произведена в вечернее время, так как на прилегающих территориях большое скопление транспорта, который препятствует уборке», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало об обледенении улиц в Ноябрьске (ЯНАО). Жители города опасаются катков, которые застывают посреди дворов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...