В ЯНАО горожане возмутились неочищенным сквером для пенсионеров и инвалидов. Фото

В Ноябрьске сквер для отдыха пенсионеров и инвалидов утопает в снегу

27 марта 2024 в 16:30 Размер текста - 17 +

Оборудованный для пенсионеров и инвалидов сквер в Ноябрьске завалило снегом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) от снега не очищают сквер, который оборудовали специально для пенсионеров и ямальцев с ограничениями опорно-двигательного аппарата. О сложностях в передвижении в парке жители города сообщили в социальной сети «ВКонтакте». «Может, я что-то не понимаю? Как может сквер называться „Сквер равных возможностей“, если тут даже собачка пройти не может», — написал анонимный горожанин в сообществе «Злой ноябрянин». На фото — заснеженные дорожки и специально оборудованные лавочки. В городской администрации сообщили, что последняя снегоуборка на территории парка была проведена 14 марта. «Очередная чистка запланирована на 27 марта и будет произведена в вечернее время, так как на прилегающих территориях большое скопление транспорта, который препятствует уборке», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало об обледенении улиц в Ноябрьске (ЯНАО). Жители города опасаются катков, которые застывают посреди дворов. В Ноябрьске не убирают снег в «Сквере равных возможностей» сообщество «Злой ноябрянин», vk.com Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ноябрьске (ЯНАО) от снега не очищают сквер, который оборудовали специально для пенсионеров и ямальцев с ограничениями опорно-двигательного аппарата. О сложностях в передвижении в парке жители города сообщили в социальной сети «ВКонтакте». «Может, я что-то не понимаю? Как может сквер называться „Сквер равных возможностей“, если тут даже собачка пройти не может», — написал анонимный горожанин в сообществе «Злой ноябрянин». На фото — заснеженные дорожки и специально оборудованные лавочки. В городской администрации сообщили, что последняя снегоуборка на территории парка была проведена 14 марта. «Очередная чистка запланирована на 27 марта и будет произведена в вечернее время, так как на прилегающих территориях большое скопление транспорта, который препятствует уборке», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало об обледенении улиц в Ноябрьске (ЯНАО). Жители города опасаются катков, которые застывают посреди дворов.