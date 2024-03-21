21 марта 2024

Жители города ЯНАО жалуются на обледенение улиц. Фото

В Ноябрьске из-за гололеда во дворах города повысилась травмоопасность
© Служба новостей «URA.RU»
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Оттепель. Огромное количество сосулек на крышах домов и тротуары во льду по улице Куйбышева, Красноармейская 1-я и Революции. Пермь, гололед, глыба льда, улица революции, нечищеный тротуар
На Ямале гололед сковал улицы и дворы Ноябрьска Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) городские улицы и дворы покрылись ледяной коркой, ямальцы опасаются травм из-за падений. Об этом жители города сообщили в telegram.

«Тоннель самоликвидации в Ноябрьске на Советской, 108», — написал анонимный горожанин в telegram-канале «Сова сказала». На фото видно, что в сквозном проходе многоквартирного дома образовался опасный ледовый каток.

В городской администрации корреспонденту URA.RU сообщили, что придомовая территория принадлежит собственникам, ее обслуживает управляющая компания, с которой у них заключен договор. «Наши территории в границах УДС, под дом они не заходят. Если УК недобросовестно исполняет свои обязанности жители могут направить жалобу в Госжилнадзор или расторгнуть договор и выбрать другую обслуживающую организацию», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало о наледи возле остановочных павильонов Нового Уренгоя (ЯНАО). Из-за гололеда горожане падали под колеса общественного транспорта.

Ледовый каток во дворе Ноябрьска
Ледовый каток во дворе Ноябрьска
Фото:

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В Ноябрьске (ЯНАО) городские улицы и дворы покрылись ледяной коркой, ямальцы опасаются травм из-за падений. Об этом жители города сообщили в telegram. «Тоннель самоликвидации в Ноябрьске на Советской, 108», — написал анонимный горожанин в telegram-канале «Сова сказала». На фото видно, что в сквозном проходе многоквартирного дома образовался опасный ледовый каток. В городской администрации корреспонденту URA.RU сообщили, что придомовая территория принадлежит собственникам, ее обслуживает управляющая компания, с которой у них заключен договор. «Наши территории в границах УДС, под дом они не заходят. Если УК недобросовестно исполняет свои обязанности жители могут направить жалобу в Госжилнадзор или расторгнуть договор и выбрать другую обслуживающую организацию», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало о наледи возле остановочных павильонов Нового Уренгоя (ЯНАО). Из-за гололеда горожане падали под колеса общественного транспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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