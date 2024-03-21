В Ноябрьске (ЯНАО) городские улицы и дворы покрылись ледяной коркой, ямальцы опасаются травм из-за падений. Об этом жители города сообщили в telegram.
«Тоннель самоликвидации в Ноябрьске на Советской, 108», — написал анонимный горожанин в telegram-канале «Сова сказала». На фото видно, что в сквозном проходе многоквартирного дома образовался опасный ледовый каток.
В городской администрации корреспонденту URA.RU сообщили, что придомовая территория принадлежит собственникам, ее обслуживает управляющая компания, с которой у них заключен договор. «Наши территории в границах УДС, под дом они не заходят. Если УК недобросовестно исполняет свои обязанности жители могут направить жалобу в Госжилнадзор или расторгнуть договор и выбрать другую обслуживающую организацию», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало о наледи возле остановочных павильонов Нового Уренгоя (ЯНАО). Из-за гололеда горожане падали под колеса общественного транспорта.
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