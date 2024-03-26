В селах Тюменской области ввели карантин по бешенству животных

27 марта 2024 в 18:38 Размер текста - 17 +

В Тюменской области зафиксировано бешенство животных Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти Тюменской области ввели карантин по бешенству животных в двух селах региона. Об этом сообщили в информационном центре правительстве. «В соответствии с постановлениями правительства региона, с 27 марта вводятся ограничения: в селе Юргинском Юргинского района и в селе Шестаково, Заводоуковского городского округа», — сказано в публикации правительства. Согласно запрету, в населенных пунктах запрещается проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных. Запрещается также вывозить восприимчивых животных, отлавливать их для вывоза в зоопарки. Ранее URA.RU сообщало, что сразу в двух селах Тюменской области обнаружены очаги бешенства. Вирус бешенства выявлен в образцах патологического материала, отобранных от лисиц. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Тюменской области ввели карантин по бешенству животных в двух селах региона. Об этом сообщили в информационном центре правительстве. «В соответствии с постановлениями правительства региона, с 27 марта вводятся ограничения: в селе Юргинском Юргинского района и в селе Шестаково, Заводоуковского городского округа», — сказано в публикации правительства. Согласно запрету, в населенных пунктах запрещается проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных. Запрещается также вывозить восприимчивых животных, отлавливать их для вывоза в зоопарки. Ранее URA.RU сообщало, что сразу в двух селах Тюменской области обнаружены очаги бешенства. Вирус бешенства выявлен в образцах патологического материала, отобранных от лисиц.