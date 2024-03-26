В селах Тюменской области ввели карантин по бешенству животных

Власти Тюменской области ввели карантин по бешенству животных в двух селах региона. Об этом сообщили в информационном центре правительстве.
«В соответствии с постановлениями правительства региона, с 27 марта вводятся ограничения: в селе Юргинском Юргинского района и в селе Шестаково, Заводоуковского городского округа», — сказано в публикации правительства. Согласно запрету, в населенных пунктах запрещается проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных. Запрещается также вывозить восприимчивых животных, отлавливать их для вывоза в зоопарки.
Ранее URA.RU сообщало, что сразу в двух селах Тюменской области обнаружены очаги бешенства. Вирус бешенства выявлен в образцах патологического материала, отобранных от лисиц.
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