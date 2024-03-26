26 марта 2024

В селах Тюменской области ввели карантин по бешенству животных

© Служба новостей «URA.RU»
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Московский зоопарк. Москва, животные, писец, лисица, песец, полярная лиса, бешенство
В Тюменской области зафиксировано бешенство животных Фото:

Власти Тюменской области ввели карантин по бешенству животных в двух селах региона. Об этом сообщили в информационном центре правительстве.

«В соответствии с постановлениями правительства региона, с 27 марта вводятся ограничения: в селе Юргинском Юргинского района и в селе Шестаково, Заводоуковского городского округа», — сказано в публикации правительства. Согласно запрету, в населенных пунктах запрещается проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных. Запрещается также вывозить восприимчивых животных, отлавливать их для вывоза в зоопарки.

Ранее URA.RU сообщало, что сразу в двух селах Тюменской области обнаружены очаги бешенства. Вирус бешенства выявлен в образцах патологического материала, отобранных от лисиц.

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Власти Тюменской области ввели карантин по бешенству животных в двух селах региона. Об этом сообщили в информационном центре правительстве. «В соответствии с постановлениями правительства региона, с 27 марта вводятся ограничения: в селе Юргинском Юргинского района и в селе Шестаково, Заводоуковского городского округа», — сказано в публикации правительства. Согласно запрету, в населенных пунктах запрещается проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных. Запрещается также вывозить восприимчивых животных, отлавливать их для вывоза в зоопарки. Ранее URA.RU сообщало, что сразу в двух селах Тюменской области обнаружены очаги бешенства. Вирус бешенства выявлен в образцах патологического материала, отобранных от лисиц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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