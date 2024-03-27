Путин назвал тревожным лозунг «Россия только для русских»

28 марта 2024 в 03:18 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что на территории России проживает 190 этносов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин заявил о появлении у него тревоги от лозунгов о том, что РФ только для русских. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с военными в Торжке (Тверская область). «Вот вы знаете, когда я слышу наших — такие люди везде есть, в любом обществе, — когда я слышу ура-патриотов, в том числе тех, кто говорят, что Россия только для русских, знаете, у меня чувство тревоги возникает», — сказал Путин. Его слова передают РИА Новости. Президент заявил, что на территории России проживает 190 этносов. Причем часть национальностей представлены миллионными народами. Он считает, что Россия развалится, если подобные деструктивные мысли начнут реализовываться. Путин посетил в Торжке 344-й государственный центр боевого применения и переучивания летного состава Минобороны РФ. Это его первая региональная поездка после победы в выборах. Президент ознакомился с техникой и встретился с пилотами. В ходе встречи с военными Путин назвал бредом информацию о том, что РФ собирается воевать с НАТО. Также он заявил, что поставки истребителей F-16 Украине не изменят ход спецоперации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин заявил о появлении у него тревоги от лозунгов о том, что РФ только для русских. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с военными в Торжке (Тверская область). «Вот вы знаете, когда я слышу наших — такие люди везде есть, в любом обществе, — когда я слышу ура-патриотов, в том числе тех, кто говорят, что Россия только для русских, знаете, у меня чувство тревоги возникает», — сказал Путин. Его слова передают РИА Новости. Президент заявил, что на территории России проживает 190 этносов. Причем часть национальностей представлены миллионными народами. Он считает, что Россия развалится, если подобные деструктивные мысли начнут реализовываться. Путин посетил в Торжке 344-й государственный центр боевого применения и переучивания летного состава Минобороны РФ. Это его первая региональная поездка после победы в выборах. Президент ознакомился с техникой и встретился с пилотами. В ходе встречи с военными Путин назвал бредом информацию о том, что РФ собирается воевать с НАТО. Также он заявил, что поставки истребителей F-16 Украине не изменят ход спецоперации.