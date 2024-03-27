Роспотребнадзор ЯНАО предупредил ямальцев об опасных грибных консервах

28 марта 2024 в 13:41 Размер текста - 17 +

Жителей Ямала призывают с осторожностью выбирать консервы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жителей ЯНАО просят не покупать грибные консервы, которые могут вызвать ботулизм, а также проверить домашние запасы. Об этом предупреждает пресс-служба окружного управления Роспотребнадзора. «Речь идет о соленьях „Грузди резаные соленые по домашнему рецепту“. Жителей Ямала призывают проинспектировать свои холодильники и не есть этот продукт. Симптомы болезни — слабость, головная боль, „туман перед глазами“, нарушение функции глотания, расстройство речи, тошнота, диарея, сухость во рту и жажда», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте. Ботулизм — острое токсико-инфекционное заболевание, связанное с употреблением в пищу продуктов, содержащих токсин и самих возбудителей (бактерий) ботулизма. Если после употребления консервов или копченой продукции вы почувствовали себя плохо, необходимо незамедлительно обратиться к врачу и сообщить, что вы употребляли в пищу консервы. Банку с остатками консервов, оставшуюся рыбу необходимо отправить на лабораторное исследование. Это поможет быстрее выявить источник, поставить диагноз и начать правильное лечение. Нельзя покупать продукты домашнего консервирования на рынке, у случайных лиц. Также нельзя употреблять в пищу консервы из вздувшихся банок. Ранее URA.RU сообщало об опасных последствиях употребления в пищу незнакомых и сомнительных грибов, а также о смертельных заболеваниях, которое могут вызвать консервы. Острые отравления грибами протекают намного тяжелее других пищевых отравлений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителей ЯНАО просят не покупать грибные консервы, которые могут вызвать ботулизм, а также проверить домашние запасы. Об этом предупреждает пресс-служба окружного управления Роспотребнадзора. «Речь идет о соленьях „Грузди резаные соленые по домашнему рецепту“. Жителей Ямала призывают проинспектировать свои холодильники и не есть этот продукт. Симптомы болезни — слабость, головная боль, „туман перед глазами“, нарушение функции глотания, расстройство речи, тошнота, диарея, сухость во рту и жажда», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте. Ботулизм — острое токсико-инфекционное заболевание, связанное с употреблением в пищу продуктов, содержащих токсин и самих возбудителей (бактерий) ботулизма. Если после употребления консервов или копченой продукции вы почувствовали себя плохо, необходимо незамедлительно обратиться к врачу и сообщить, что вы употребляли в пищу консервы. Банку с остатками консервов, оставшуюся рыбу необходимо отправить на лабораторное исследование. Это поможет быстрее выявить источник, поставить диагноз и начать правильное лечение. Нельзя покупать продукты домашнего консервирования на рынке, у случайных лиц. Также нельзя употреблять в пищу консервы из вздувшихся банок. Ранее URA.RU сообщало об опасных последствиях употребления в пищу незнакомых и сомнительных грибов, а также о смертельных заболеваниях, которое могут вызвать консервы. Острые отравления грибами протекают намного тяжелее других пищевых отравлений.