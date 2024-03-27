27 марта 2024

Роспотребнадзор ЯНАО предупредил ямальцев об опасных грибных консервах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча фермеров. Екатеринбург, закуска, гриб, еда
Жителей Ямала призывают с осторожностью выбирать консервы Фото:

Жителей ЯНАО просят не покупать грибные консервы, которые могут вызвать ботулизм, а также проверить домашние запасы. Об этом предупреждает пресс-служба окружного управления Роспотребнадзора.

«Речь идет о соленьях „Грузди резаные соленые по домашнему рецепту“. Жителей Ямала призывают проинспектировать свои холодильники и не есть этот продукт. Симптомы болезни — слабость, головная боль, „туман перед глазами“, нарушение функции глотания, расстройство речи, тошнота, диарея, сухость во рту и жажда», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте.

Ботулизм — острое токсико-инфекционное заболевание, связанное с употреблением в пищу продуктов, содержащих токсин и самих возбудителей (бактерий) ботулизма. Если после употребления консервов или копченой продукции вы почувствовали себя плохо, необходимо незамедлительно обратиться к врачу и сообщить, что вы употребляли в пищу консервы. Банку с остатками консервов, оставшуюся рыбу необходимо отправить на лабораторное исследование. Это поможет быстрее выявить источник, поставить диагноз и начать правильное лечение. Нельзя покупать продукты домашнего консервирования на рынке, у случайных лиц. Также нельзя употреблять в пищу консервы из вздувшихся банок.

Ранее URA.RU сообщало об опасных последствиях употребления в пищу незнакомых и сомнительных грибов, а также о смертельных заболеваниях, которое могут вызвать консервы. Острые отравления грибами протекают намного тяжелее других пищевых отравлений.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителей ЯНАО просят не покупать грибные консервы, которые могут вызвать ботулизм, а также проверить домашние запасы. Об этом предупреждает пресс-служба окружного управления Роспотребнадзора. «Речь идет о соленьях „Грузди резаные соленые по домашнему рецепту“. Жителей Ямала призывают проинспектировать свои холодильники и не есть этот продукт. Симптомы болезни — слабость, головная боль, „туман перед глазами“, нарушение функции глотания, расстройство речи, тошнота, диарея, сухость во рту и жажда», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте. Ботулизм — острое токсико-инфекционное заболевание, связанное с употреблением в пищу продуктов, содержащих токсин и самих возбудителей (бактерий) ботулизма. Если после употребления консервов или копченой продукции вы почувствовали себя плохо, необходимо незамедлительно обратиться к врачу и сообщить, что вы употребляли в пищу консервы. Банку с остатками консервов, оставшуюся рыбу необходимо отправить на лабораторное исследование. Это поможет быстрее выявить источник, поставить диагноз и начать правильное лечение. Нельзя покупать продукты домашнего консервирования на рынке, у случайных лиц. Также нельзя употреблять в пищу консервы из вздувшихся банок. Ранее URA.RU сообщало об опасных последствиях употребления в пищу незнакомых и сомнительных грибов, а также о смертельных заболеваниях, которое могут вызвать консервы. Острые отравления грибами протекают намного тяжелее других пищевых отравлений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...