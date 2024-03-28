Депутаты курганской облдумы внепланово соберутся для решения срочного вопроса

В Кургане пройдет внеплановое заседание облдумы

Депутаты на внеочередном заседании рассмотрят вопросы, связанные с поддержкой сирот Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты курганской облдумы 29 марта соберутся на внеочередном заседании, чтобы решить вопросы, связанные с поддержкой сирот. Данная информация размещена на сайте областной думы.

«Депутаты рассмотрят изменения в три закона. Они связаны с опекой, поддержкой сирот и наделением органов местного самоуправления полномочиями по по выдаче заключений для принятия решений о предоставлении сертификатов на приобретение жилья отдельным категориям сирот», — рассказывали URA.RU источники, связанный с политикой.

По их словам, срочность связана с тем, что закон о сертификатах для сирот должен работать по-новому уже в апреле. Источники отметили, что изначально планировалось рассмотреть эти вопросы на заседании 27 марта, но представители управления соцзащиты не успели к этому времени подготовить необходимые документы.