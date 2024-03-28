Депутаты курганской облдумы внепланово соберутся для решения срочного вопроса

В Кургане пройдет внеплановое заседание облдумы
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Заседание областной думы. Курган, депутат, чиновники, дума, заседание, областная дума, руки, городская дума
Депутаты на внеочередном заседании рассмотрят вопросы, связанные с поддержкой сирот Фото:

Депутаты курганской облдумы 29 марта соберутся на внеочередном заседании, чтобы решить вопросы, связанные с поддержкой сирот. Данная информация размещена на сайте областной думы.

«Депутаты рассмотрят изменения в три закона. Они связаны с опекой, поддержкой сирот и наделением органов местного самоуправления полномочиями по по выдаче заключений для принятия решений о предоставлении сертификатов на приобретение жилья отдельным категориям сирот», — рассказывали URA.RU источники, связанный с политикой.

По их словам, срочность связана с тем, что закон о сертификатах для сирот должен работать по-новому уже в апреле. Источники отметили, что изначально планировалось рассмотреть эти вопросы на заседании 27 марта, но представители управления соцзащиты не успели к этому времени подготовить необходимые документы.

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Депутаты курганской облдумы 29 марта соберутся на внеочередном заседании, чтобы решить вопросы, связанные с поддержкой сирот. Данная информация размещена на сайте областной думы. «Депутаты рассмотрят изменения в три закона. Они связаны с опекой, поддержкой сирот и наделением органов местного самоуправления полномочиями по по выдаче заключений для принятия решений о предоставлении сертификатов на приобретение жилья отдельным категориям сирот», — рассказывали URA.RU источники, связанный с политикой. По их словам, срочность связана с тем, что закон о сертификатах для сирот должен работать по-новому уже в апреле. Источники отметили, что изначально планировалось рассмотреть эти вопросы на заседании 27 марта, но представители управления соцзащиты не успели к этому времени подготовить необходимые документы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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