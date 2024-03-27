В Тюменской области наказали хозяина собаки, укусившей 6-летнего ребенка

В Бердюжском районе (Тюменская область) оштрафовала хозяина собаки, которая покусала 6-летнего ребенка. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры. Мужчина должен будет выплатить пострадавшему 15 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный ущерб.
«Прокурор Бердюжского района, действуя в интересах ребенка, обратился в суд с иском о взыскании с хозяина собаки компенсации морального вреда. Суд взыскал в пользу несовершеннолетнего 15 тысяч рублей», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области.
Там добавили, что инцидент произошел в ноябре 2023 года. Собака напала и укусила несколько раз 6-летнего мальчика во время прогулки. Пес сорвался с привязи и выбежал за ограду, где и находился ребенок.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.