27 марта 2024

В Тюменской области наказали хозяина собаки, укусившей 6-летнего ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Собаки. Тюмень, собака, бродячая собака, бездомная собака
Пес напал на ребенка во время прогулки Фото:

В Бердюжском районе (Тюменская область) оштрафовала хозяина собаки, которая покусала 6-летнего ребенка. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры. Мужчина должен будет выплатить пострадавшему 15 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный ущерб.

«Прокурор Бердюжского района, действуя в интересах ребенка, обратился в суд с иском о взыскании с хозяина собаки компенсации морального вреда. Суд взыскал в пользу несовершеннолетнего 15 тысяч рублей», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области.

Там добавили, что инцидент произошел в ноябре 2023 года. Собака напала и укусила несколько раз 6-летнего мальчика во время прогулки. Пес сорвался с привязи и выбежал за ограду, где и находился ребенок.

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В Бердюжском районе (Тюменская область) оштрафовала хозяина собаки, которая покусала 6-летнего ребенка. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры. Мужчина должен будет выплатить пострадавшему 15 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный ущерб. «Прокурор Бердюжского района, действуя в интересах ребенка, обратился в суд с иском о взыскании с хозяина собаки компенсации морального вреда. Суд взыскал в пользу несовершеннолетнего 15 тысяч рублей», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области. Там добавили, что инцидент произошел в ноябре 2023 года. Собака напала и укусила несколько раз 6-летнего мальчика во время прогулки. Пес сорвался с привязи и выбежал за ограду, где и находился ребенок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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