Экс-депутат Госдумы из Челябинска Белоусов объявлен в международный розыск

27 февраля 2024 в 17:16 Размер текста - 17 +

Бывший депутат Госдумы из Челябинска Вадим Белоусов объявлен в междунарродный розыск. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Бывший депутат Вадим Белоусов объявлен в международный розыск. Об этом сообщают правоохранительные органы», — пишет ТАСС. Белоусова и его тещу Маргариту Бутакову Мосгорсуд признал виновными в получении 3,25 млрд рублей за покровительство при заключении и исполнении дорожных контрактов в Челябинской области в 2010—2014 годах. На заключительное заседание суда, где Белоусову должны были огласить приговор к 10 годам в колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей, он не явился, после чего был объявлен в розыск. Госдума за длительные пропуски заседаний досрочно лишила его мандата. ФССП запустила процесс взыскания с депутата (теперь уже бывшего) почти 4 млрд рублей. Однако в декабре 2023 года Верховный суд РФ, рассмотрев кассационную жалобу, отменил приговор. Материалы дела были возвращены в Мосгорсуд, который с 26 февраля начал рассматривать дело заново и в ином составе. При этом исполнительные производства в отношении Белоусова не были отменены, а сам он остался в тогда еще федеральном розыске. Его адвокат пояснил URA.RU, что родственники депутата подали заявление о его бесследном исчезновении. Соответственно, силовики продолжали поиски и после отмены приговора. Белоусов представлял в Госдуме Челябинскую область по спискам ЕР с 2011 по 2016 год. После смены власти в регионе он вступил в «Справедливую Россию» и дважды — в 2016 и 2021 годах — избрался по спискам эсеров от Кировской области и Удмуртии. Более того, какое-то время он числился кандидатом от «СР» на пост главы Удмуртии.