Генштаб исключил появление срочников в новых регионах

29 марта 2024 в 13:33 Размер текста - 17 +

Срочников не будут отправлять в новые регионы РФ или в зону СВО, сообщили в Генштабе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Призывники, проходящие срочную службу, не будут направлены в новые регионы России. Детали весеннего призыва 2024 года озвучили в Генштабе. «В пункты дислокации подразделений Вооруженных Сил в новых регионах России (это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области) военнослужащие проходящие военную службу по призыву, направляться не будут», — приводит Минобороны РФ заявление Генштаба. Там также подчеркнули, что срочников не будут привлекать к выполнению задач специальной военной операции. Срок службы по призыву, как и в прошлые годы, составит 12 месяцев. Весенний призыв не коснется некоторых районов Крайнего Севера. Это связано с местным климатом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Призывники, проходящие срочную службу, не будут направлены в новые регионы России. Детали весеннего призыва 2024 года озвучили в Генштабе. «В пункты дислокации подразделений Вооруженных Сил в новых регионах России (это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области) военнослужащие проходящие военную службу по призыву, направляться не будут», — приводит Минобороны РФ заявление Генштаба. Там также подчеркнули, что срочников не будут привлекать к выполнению задач специальной военной операции. Срок службы по призыву, как и в прошлые годы, составит 12 месяцев. Весенний призыв не коснется некоторых районов Крайнего Севера. Это связано с местным климатом.