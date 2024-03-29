Генштаб исключил появление срочников в новых регионах

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Отправка солдат срочной службы на Дальний Восток. Свердловская область, отправка в армию, призывник, военная служба, срочник, срочники, призыв в армию, срочная служба, осенний призыв
Срочников не будут отправлять в новые регионы РФ или в зону СВО, сообщили в Генштабе Фото:

Призывники, проходящие срочную службу, не будут направлены в новые регионы России. Детали весеннего призыва 2024 года озвучили в Генштабе.

«В пункты дислокации подразделений Вооруженных Сил в новых регионах России (это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области) военнослужащие проходящие военную службу по призыву, направляться не будут», — приводит Минобороны РФ заявление Генштаба. Там также подчеркнули, что срочников не будут привлекать к выполнению задач специальной военной операции.

Срок службы по призыву, как и в прошлые годы, составит 12 месяцев. Весенний призыв не коснется некоторых районов Крайнего Севера. Это связано с местным климатом.

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Призывники, проходящие срочную службу, не будут направлены в новые регионы России. Детали весеннего призыва 2024 года озвучили в Генштабе. «В пункты дислокации подразделений Вооруженных Сил в новых регионах России (это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области) военнослужащие проходящие военную службу по призыву, направляться не будут», — приводит Минобороны РФ заявление Генштаба. Там также подчеркнули, что срочников не будут привлекать к выполнению задач специальной военной операции. Срок службы по призыву, как и в прошлые годы, составит 12 месяцев. Весенний призыв не коснется некоторых районов Крайнего Севера. Это связано с местным климатом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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