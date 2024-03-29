Генштаб исключил появление срочников в новых регионах

Призывники, проходящие срочную службу, не будут направлены в новые регионы России. Детали весеннего призыва 2024 года озвучили в Генштабе.
«В пункты дислокации подразделений Вооруженных Сил в новых регионах России (это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области) военнослужащие проходящие военную службу по призыву, направляться не будут», — приводит Минобороны РФ заявление Генштаба. Там также подчеркнули, что срочников не будут привлекать к выполнению задач специальной военной операции.
Срок службы по призыву, как и в прошлые годы, составит 12 месяцев. Весенний призыв не коснется некоторых районов Крайнего Севера. Это связано с местным климатом.
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