Генштаб РФ озвучил сроки службы по призыву в 2024 году

Генштаб РФ: срок службы по призыву в 2024 году — год
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Призывной пункт. Курган, армия, призывники, отправка в армию, военная форма, призыв в армию
Срок службы по призыву — 12 месяцев Фото:

Срок военной службы по призыву будет составлять 12 месяцев. Об этом заявили в Генштабе Российской Федерации.

«Все военнослужащие, выслужившие установленные сроки службы по призыву, будут своевременно уволены и отправлены домой», — говорится в ведомстве. Срок службы по призыву составит, как и прежде, год. Заявление об этом появилось в telegram-канале Минобороны РФ.

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Срок военной службы по призыву будет составлять 12 месяцев. Об этом заявили в Генштабе Российской Федерации. «Все военнослужащие, выслужившие установленные сроки службы по призыву, будут своевременно уволены и отправлены домой», — говорится в ведомстве. Срок службы по призыву составит, как и прежде, год. Заявление об этом появилось в telegram-канале Минобороны РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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