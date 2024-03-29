Генштаб РФ озвучил сроки службы по призыву в 2024 году

Срок службы по призыву — 12 месяцев
Срок военной службы по призыву будет составлять 12 месяцев. Об этом заявили в Генштабе Российской Федерации.
«Все военнослужащие, выслужившие установленные сроки службы по призыву, будут своевременно уволены и отправлены домой», — говорится в ведомстве. Срок службы по призыву составит, как и прежде, год. Заявление об этом появилось в telegram-канале Минобороны РФ.
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