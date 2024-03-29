В Курганской области в два раза выросло число погибших в ДТП детей. Видео

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Круглый стол с Госавтоинспекцией. Курган
О ситуации с ДТП сообщил замначальника УГИБДД Рушан Галеев Фото:

В Курганской области в 2023 году в ДТП погибло восемь детей, что в два раза больше, чем в 2022-м. Об этом на пресс-конференции журналистам сообщил заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Курганской области Рушан Галеев.

«За прошлый год мы зарегистрировали 105 дорожно-транспортных происшествий, которые унесли восемь жизней детей. 115 маленьких граждан получили телесные повреждения. Рост значительный: в два раза больше погибло детей», — объяснил Галеев. Он отметил, что в 2024 году, на момент проведения мероприятия, не было ДТП с гибелью детей. В 2023 году за аналогичный период погибло двое.

Ранее стало известно, что основными причинами роста числа смертельных ДТП на курганских дорогах стали массовые гибели людей в авариях и значительное увеличение интенсивности движения транспорта. Число аварий в регионе в 2023 году выросло на четверть.

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В Курганской области в 2023 году в ДТП погибло восемь детей, что в два раза больше, чем в 2022-м. Об этом на пресс-конференции журналистам сообщил заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Курганской области Рушан Галеев. «За прошлый год мы зарегистрировали 105 дорожно-транспортных происшествий, которые унесли восемь жизней детей. 115 маленьких граждан получили телесные повреждения. Рост значительный: в два раза больше погибло детей», — объяснил Галеев. Он отметил, что в 2024 году, на момент проведения мероприятия, не было ДТП с гибелью детей. В 2023 году за аналогичный период погибло двое. Ранее стало известно, что основными причинами роста числа смертельных ДТП на курганских дорогах стали массовые гибели людей в авариях и значительное увеличение интенсивности движения транспорта. Число аварий в регионе в 2023 году выросло на четверть.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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