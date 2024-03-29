О ситуации с ДТП сообщил замначальника УГИБДД Рушан Галеев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области в 2023 году в ДТП погибло восемь детей, что в два раза больше, чем в 2022-м. Об этом на пресс-конференции журналистам сообщил заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Курганской области Рушан Галеев.

«За прошлый год мы зарегистрировали 105 дорожно-транспортных происшествий, которые унесли восемь жизней детей. 115 маленьких граждан получили телесные повреждения. Рост значительный: в два раза больше погибло детей», — объяснил Галеев. Он отметил, что в 2024 году, на момент проведения мероприятия, не было ДТП с гибелью детей. В 2023 году за аналогичный период погибло двое.

Ранее стало известно, что основными причинами роста числа смертельных ДТП на курганских дорогах стали массовые гибели людей в авариях и значительное увеличение интенсивности движения транспорта. Число аварий в регионе в 2023 году выросло на четверть.