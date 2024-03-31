31 марта 2024
30 марта 2024

«Курганмашзавод» выиграл суд у Минобороны по делу о ремонте БМП

© Служба новостей «URA.RU»
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Отгрузка БМП-3 в рамках выполнения АО «Курганмашзавод» государственного оборонного заказа.Курган, бмп, кмз, бмп3, курганмашзавод, рабочие кмз, гособоронзаказ, работник кмз
Минобороны выплатит ущерб «Курганмашзаводу» за ремонт боевой машины Фото:

Министерство обороны РФ частично оплатит «Курганмашзаводу» потери, возникшие в ходе ремонта одного из БМП. О результате судебной тяжбы сообщается на сайте Арбитражного суда города Москвы.

«Акционерное общество „Курганский машиностроительный завод“ обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Министерству обороны РФ о взыскании убытков <…> Исковые требования подлежат удовлетворению в части взыскания убытков на восстановление изделия БМП-З <…> в размере 36 438 руб. 81 коп.», — говорится в решении.

Согласно материалам дела, в одной из военных частей Ростовской области пожаловались на неработающий БМП. Представителей завода вызвали для исправления недочетов в работе боевой машины в 2021 году.

Ремонтники курганского оборонного завода выявили дефект — не работал вентилятор пылеотсоса. Из-за этого упало давление в смазке двигателя, были разрушены подшипники. Причиной было названо разукомплектование, которое выразилось в отсутствии масла в редукторе, и эксплуатационный износ.

Вентилятор заменили на исправный. Представители военной части согласились с выводами курганцев и подписали акт исследования, фактически признав вину в нарушении пользования машиной. На его основе «Курганмашзавод» просил Минобороны возместить расходы на ремонт и командировку сотрудников.

Суд удовлетворил иск завода лишь в первой части. По второму пункту было курганскому предприятию было отказано.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский губернатор Вадим Шумков обсудил гособоронзаказ с гендиректором холдинга «Высокоточные комплексы», куда входит предприятие «Курганмашзавод». В его рамках завод собирает и ремонтирует боевые машины пехоты БМП-3 и бронетранспортеры БТР-МДМ.

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Министерство обороны РФ частично оплатит «Курганмашзаводу» потери, возникшие в ходе ремонта одного из БМП. О результате судебной тяжбы сообщается на сайте Арбитражного суда города Москвы. «Акционерное общество „Курганский машиностроительный завод“ обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к Министерству обороны РФ о взыскании убытков <…> Исковые требования подлежат удовлетворению в части взыскания убытков на восстановление изделия БМП-З <…> в размере 36 438 руб. 81 коп.», — говорится в решении. Согласно материалам дела, в одной из военных частей Ростовской области пожаловались на неработающий БМП. Представителей завода вызвали для исправления недочетов в работе боевой машины в 2021 году. Ремонтники курганского оборонного завода выявили дефект — не работал вентилятор пылеотсоса. Из-за этого упало давление в смазке двигателя, были разрушены подшипники. Причиной было названо разукомплектование, которое выразилось в отсутствии масла в редукторе, и эксплуатационный износ. Вентилятор заменили на исправный. Представители военной части согласились с выводами курганцев и подписали акт исследования, фактически признав вину в нарушении пользования машиной. На его основе «Курганмашзавод» просил Минобороны возместить расходы на ремонт и командировку сотрудников. Суд удовлетворил иск завода лишь в первой части. По второму пункту было курганскому предприятию было отказано. Ранее URA.RU сообщало, что курганский губернатор Вадим Шумков обсудил гособоронзаказ с гендиректором холдинга «Высокоточные комплексы», куда входит предприятие «Курганмашзавод». В его рамках завод собирает и ремонтирует боевые машины пехоты БМП-3 и бронетранспортеры БТР-МДМ.
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