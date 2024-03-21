Шумков обсудил госзаказ с главой холдинга, в который входит «Курганмашзавод»

Губернатор Курганской области Вадим Шумков обсудил выполнение гособоронзаказа по БМП-3 с генеральным директором АО «НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех» Олегом Рязанцевым и гендиректором «Курганмашзавода» Игорем Гиске. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
«Губернатор Курганской области Вадим Шумков сегодня, 22 марта, провел рабочую встречу с генеральным директором АО «НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех, куратором курганского регионального отделения СоюзМаш России Олегом Рязанцевым. Темой встречи стало выполнение «Курганмашзаводом» гособоронзаказа», — говорится в сообщении.
В рамках госзаказа КМЗ поставляет Минобороны РФ боевые машины пехоты БМП-3 и десантные бронетранспортеры БТР-МДМ. Также занимается капитальным ремонтом БМП-3. В прошлом году на АО «Курганмашзавод» трудоустроено три тысячи человек. Всего штат предприятия составляет более 12 тысяч сотрудников. Средняя заработная плата более 100 тысяч рублей.
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