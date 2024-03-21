21 марта 2024

Шумков обсудил госзаказ с главой холдинга, в который входит «Курганмашзавод»

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Индустриальный парк. Фестиваль. Курган, шумков вадим
Шумков провел встречу с главой «Высокоточных комплексов» Фото:
новость из сюжета
Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

Губернатор Курганской области Вадим Шумков обсудил выполнение гособоронзаказа по БМП-3 с генеральным директором АО «НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех» Олегом Рязанцевым и гендиректором «Курганмашзавода» Игорем Гиске. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Губернатор Курганской области Вадим Шумков сегодня, 22 марта, провел рабочую встречу с генеральным директором АО «НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех, куратором курганского регионального отделения СоюзМаш России Олегом Рязанцевым. Темой встречи стало выполнение «Курганмашзаводом» гособоронзаказа», — говорится в сообщении.

В рамках госзаказа КМЗ поставляет Минобороны РФ боевые машины пехоты БМП-3 и десантные бронетранспортеры БТР-МДМ. Также занимается капитальным ремонтом БМП-3. В прошлом году на АО «Курганмашзавод» трудоустроено три тысячи человек. Всего штат предприятия составляет более 12 тысяч сотрудников. Средняя заработная плата более 100 тысяч рублей.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков обсудил выполнение гособоронзаказа по БМП-3 с генеральным директором АО «НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех» Олегом Рязанцевым и гендиректором «Курганмашзавода» Игорем Гиске. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. «Губернатор Курганской области Вадим Шумков сегодня, 22 марта, провел рабочую встречу с генеральным директором АО «НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех, куратором курганского регионального отделения СоюзМаш России Олегом Рязанцевым. Темой встречи стало выполнение «Курганмашзаводом» гособоронзаказа», — говорится в сообщении. В рамках госзаказа КМЗ поставляет Минобороны РФ боевые машины пехоты БМП-3 и десантные бронетранспортеры БТР-МДМ. Также занимается капитальным ремонтом БМП-3. В прошлом году на АО «Курганмашзавод» трудоустроено три тысячи человек. Всего штат предприятия составляет более 12 тысяч сотрудников. Средняя заработная плата более 100 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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