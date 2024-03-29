Покупатель доли в челябинском «Рависе» предложил продать акции всем владельцам

Новый совладелец «Рависа» готов выкупить бизнес у других акционеров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Покупатель доли экс-замгубернатора Челябинской области Андрея Косилова в агрохолдинге «Равис», холдинг «УралАгроГруп» (УАГ) из Свердловской области предложил продать их доли в бизнесе всем остальным владельцам. Об этом URA.RU заявили в пресс-службе УАГ.

«УАГ сделала предложение всем акционерам „Рависа“ о покупке их акций по рыночной цене. Если кто-то из акционеров выразит свою готовность к сделке, мы готовы к переговорам», — рассказали URA.RU в холдинге.

Собеседники URA.RU уточнили, что предложение действует с конца 2023 года. Его сделали шести акционерам, у которых на руках имеются разные пакеты акций, и еще пяти собственникам, у которых по одной акции. В УАГ отметили, что переговоры в настоящее время ведутся.

В свердловской группе сообщили, что достичь договоренности с руководством «Рависа» о включении представителей в совет директоров и ревизионную комиссию до сих пор не удалось. Также остался открытым вопрос передачи запрошенных документов. Общение ведется через суд.

В УАГ рассчитывают, что включение «Рависа» в орбиту работы холдинга позволит эффективно выстроить технологические процессы. Поможет в этом работающая в составе группы птицефабрика «Рефтинская». Наличие именно двух площадок помогло бы, считают в УАГ, выстроить более эффективный технологический цикл роста птицы для получения большего объема продукта с меньшей стоимостью.

«УралАгроГруп» приобрел 41,2% акций челябинского холдинга в декабре 2023 года. Стоимость актива оценена в 341 млн рублей. Продавцом выступил Андрей Косилов. Сделка спровоцировала серию судов. «Равис» попытался оспорить ее. В свою очередь, УАГ подал иски к челябинскому агрохолдингу, потребовав включить в состав совета директоров и ревизионной комиссии своих представителей, включая сына Косилова, Ивана. До вынесения решения суд приостановил выборы в органы управления компанией. Споры в пресс-службе «Рависа» не комментируют.