Свердловчане добились запрета выбирать совет директоров челябинского «Рависа»

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Мера пресечения Павлу Ефимову в суде Тракторозаводского района. Челябинск , приговор, наказание, процесс, правосудие, суд, преступление, молоток судьи, молоток правосудия
Суд запретил «Равису» выбирать свои органы управления Фото:

Компания «УралАгроГруп» (УАГ) из Свердловской области добилась в суде запрета выбирать совет директоров агрохолдинга «Равис — птицефабрика Сосновская» (Челябинская область). Как следует из данных картотеки арбитражных дел, суд наложил обеспечение по иску.

«Определение о принятии обеспечительных мер. Принято в ответ на заявление от ООО „Уральская агропромышленная группа“», — заявлено на сайте суда.

Требование о наложении обеспечительных мер было заявлено в иске, в котором УАГ просил ввести в состав руководящих органов «Рависа» восемь своих представителей, в том числе сына бывшего совладельца компании Андрея Косилова, Ивана. Иск принят к производству 11 марта.

«Мы обратились в суд с требованиями о наложении запрета общему собранию акционеров АО „Равис — птицефабрика Сосновская“ принимать решения об избрании совета директоров и ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров общества. Ожидаем рассмотрения заявления по существу», — прокомментировали URA.RU в УАГ.

Иск был подан в начале марта. Как URA.RU ранее рассказали представители инициатора спора, став акционером, компания обратилась к руководству агрохолдинга с просьбой ввести своих представителей в органы управления. Ответа не получили. В суде также рассматривается второй иск УАГ. Компания потребовала представить ей пакет учредительной, хозяйственной и отчетной документации. Всего заявлено 19 позиций.

При подготовке информации URA.RU обратилось за комментариями к ответчику. Представители «Рависа» к моменту публикации на запрос не ответили.

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Компания «УралАгроГруп» (УАГ) из Свердловской области добилась в суде запрета выбирать совет директоров агрохолдинга «Равис — птицефабрика Сосновская» (Челябинская область). Как следует из данных картотеки арбитражных дел, суд наложил обеспечение по иску. «Определение о принятии обеспечительных мер. Принято в ответ на заявление от ООО „Уральская агропромышленная группа“», — заявлено на сайте суда. Требование о наложении обеспечительных мер было заявлено в иске, в котором УАГ просил ввести в состав руководящих органов «Рависа» восемь своих представителей, в том числе сына бывшего совладельца компании Андрея Косилова, Ивана. Иск принят к производству 11 марта. «Мы обратились в суд с требованиями о наложении запрета общему собранию акционеров АО „Равис — птицефабрика Сосновская“ принимать решения об избрании совета директоров и ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров общества. Ожидаем рассмотрения заявления по существу», — прокомментировали URA.RU в УАГ. Иск был подан в начале марта. Как URA.RU ранее рассказали представители инициатора спора, став акционером, компания обратилась к руководству агрохолдинга с просьбой ввести своих представителей в органы управления. Ответа не получили. В суде также рассматривается второй иск УАГ. Компания потребовала представить ей пакет учредительной, хозяйственной и отчетной документации. Всего заявлено 19 позиций. При подготовке информации URA.RU обратилось за комментариями к ответчику. Представители «Рависа» к моменту публикации на запрос не ответили.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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