Полиция ищет водителя брошенной машины, сбившего насмерть челябинца

Полиция разыскивает водителя, совершившего резонансное ДТП Фото: Илья Московец © URA.RU

Разбитый автомобиль Volvo V50, сбивший в ночь на 27 марта пешехода на перекрестке улица Российской и проспекта Победы в Челябинске, нашли брошенным на улице Болейко. В салоне обнаружены бутылки, сообщил URA.RU источник, близкий к силовым структурам.

«Машина стояла возле дома №7 с сильными повреждениями капота, лобового стекла и даже крыши, через которую перелетел погибший пешеход. В салоне никого не было, только куртка и три бутылки», — рассказал инсайдер.

По его словам, сейчас идет розыск 30-летнего мужчины, предполагаемого виновника ДТП. Саму машину эвакуировали на спецстоянку.

Резонансная авария случилась около 23 часов. На кадрах с камеры наблюдения видно, как несущийся на огромной скорости Volvo сбил одного из двух пешеходов. Один успел отскочить, но 25-летний парень оказался под колесами и погиб.

«Предварительно, неустановленный водитель, управляя автомобилем Вольво V50, совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, после чего неустановленный водитель покинул место ДТП. Пешеход, мужчина 1999 года рождения, от полученных травм скончался на месте. Сотрудниками Госавтоинспекции принимаются меры к розыску водителя», — сообщили в ГИБДД Челябинска.

О силе удара можно судить по этому фото Фото: пресс-служба ГИБДД Челябинска