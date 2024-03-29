Аренда спецтехники стала самой востребованной в ЯНАО

В ЯНАО средняя стоимость аренды спецтехники начинается от 3000 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ЯНАО самыми популярными услугами в 2024 году стали аренда спецтехники, маникюр и педикюр, СПА-услуги и массаж. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито Работы».

«В марте 2024 года в ЯНАО самыми популярными услугами по абсолютным показателям спроса стала аренда спецтехники, маникюр и педикюр, СПА-услуги и массаж. Средняя стоимость аренды начинается от 3000 рублей, услуг по маникюру и педикюру — от 1200 рублей и варьируется в зависимости от сложности: дизайна, формы, дополнительных услуг в виде наращивания. Стоимость СПА-услуг и массажа начинается в среднем от 1500 рублей за сеанс», — рассказали специалисты.

Помимо этих трех, в марте этого года в регионе были популярны услуги сантехников и междугородные перевозки. В то же время наиболее заметно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос спрос на услуги мастеров по бровям и ресницам (+223%), ремонт посудомоечных машин (+121%) и юридические услуги (+91%).

Аналитики «Авито Работа» рассказывали, что в регионе спрос на услугу «муж на час» в 2023 году увеличился на 71%. Стоимость начинается от 500 рублей, но может меняться в зависимости от объема заказа, затраченного времени и местоположения клиента. Аналитики рекомендуют выбирать специалиста по рейтингу и перечню услуг.