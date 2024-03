Начальник полиции провел масштабную ночную операцию в Екатеринбурге. Фото

31 марта 2024 в 06:58 Размер текста - 17 +

Полковник Александр Кашигин руководил рейдом за пару дней до отпуска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ночь на 31 марта в центре Екатеринбурга силовики устроили рейд по барам — проверяли лицензию на алкоголь и документы у посетителей. Внезапно план профилактического мероприятия изменился: на улице стали останавливать машины для проверки. Операцией руководил начальник городской полиции полковник Александр Кашигин, который ни на секунду не выключался, — следил и помогал коллегам, передает корреспондент URA.RU, ставший участником рейда. Все началось 30 марта в 23 часа. Силовики, разделившись на две группы, одновременно зашли в два ночных заведения — Union и Entropy bar (находятся на улице 8 Марта). В составе ревизоров были сотрудники УМВД, кинологи, ГИБДД, УгРО, ОБЭП, ППС и общественники «Народного контроля» (движением руководит член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев). Претензий к первому месту у проверяющих не оказалось, а во втором нашли контрафактный алкоголь — было изъято около 50 бутылок крепкого спиртного. К тому же в здании отдыхали один несовершеннолетний и трое людей, употребивших наркотики (двое из них — сотрудники Entropy). В это же время активисты и полицейские отправились проверять еще четыре бара — Ilan, Face to Haze, The out bar и Library — все они также расположены на 8 Марта. Гаишникам поставили задачу проверять машины. Они не пропустили ни одну с тонировкой — водителей заставили отдирать ее прямо на месте. Решение о расширении списка задач, как позже признался URA.RU Кашигин, было принято спонтанно. Действия силовиков хвалили многие прохожие. Доходило даже до того, что люди просили о селфи. «Молодцы, молодцы», — сказала пассажир одного из такси, которое проверяли гаишники. Хвалил коллег и Кашигин: «Парни, прям спасибо. Хорошо отработали». Полковник помогал всем. Он заходил в Entropy bar, затем возвращался и координировал работу на улице. Офицер останавливал машины с тонировкой и проверял багажники. К слову, в одном нашли страйкбольный автомат и два травматических пистолета. Шофера в итоге отпустили — документы оказались в порядке. Пару автомобилей увезли на штрафстоянку, на нескольких нарушителей были составлены протоколы. И все это под вниманием Кашигина, который был в постоянном контакте с полицейскими. «Хочу отдать должное сотрудникам. Большинство из них пошли на рейдовое мероприятие с большим удовольствием, для разнообразия, для развития. Они работали аккуратно, спокойно. <…> А безопасность дорожного движения на сегодняшний день является одной из приоритетных задач», — подвел итоги офицер. По его словам, прохожие отмечали сплоченность силовиков. Рейд длился больше четырех часов. Возможно, такое мероприятие станет последним для Кашигина. 14 марта стало известно, что он написал рапорт на увольнение. Во время рейда полковник подтвердил URA.RU эту информацию. Но добавил, что решение пока еще неокончательное. «У меня есть еще три дня, чтобы отозвать рапорт», — сказал он. Коллеги надеются на это. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ночь на 31 марта в центре Екатеринбурга силовики устроили рейд по барам — проверяли лицензию на алкоголь и документы у посетителей. Внезапно план профилактического мероприятия изменился: на улице стали останавливать машины для проверки. Операцией руководил начальник городской полиции полковник Александр Кашигин, который ни на секунду не выключался, — следил и помогал коллегам, передает корреспондент URA.RU, ставший участником рейда. Все началось 30 марта в 23 часа. Силовики, разделившись на две группы, одновременно зашли в два ночных заведения — Union и Entropy bar (находятся на улице 8 Марта). В составе ревизоров были сотрудники УМВД, кинологи, ГИБДД, УгРО, ОБЭП, ППС и общественники «Народного контроля» (движением руководит член городской Общественной палаты Дмитрий Чукреев). Претензий к первому месту у проверяющих не оказалось, а во втором нашли контрафактный алкоголь — было изъято около 50 бутылок крепкого спиртного. К тому же в здании отдыхали один несовершеннолетний и трое людей, употребивших наркотики (двое из них — сотрудники Entropy). В это же время активисты и полицейские отправились проверять еще четыре бара — Ilan, Face to Haze, The out bar и Library — все они также расположены на 8 Марта. Гаишникам поставили задачу проверять машины. Они не пропустили ни одну с тонировкой — водителей заставили отдирать ее прямо на месте. Решение о расширении списка задач, как позже признался URA.RU Кашигин, было принято спонтанно. Действия силовиков хвалили многие прохожие. Доходило даже до того, что люди просили о селфи. «Молодцы, молодцы», — сказала пассажир одного из такси, которое проверяли гаишники. Хвалил коллег и Кашигин: «Парни, прям спасибо. Хорошо отработали». Полковник помогал всем. Он заходил в Entropy bar, затем возвращался и координировал работу на улице. Офицер останавливал машины с тонировкой и проверял багажники. К слову, в одном нашли страйкбольный автомат и два травматических пистолета. Шофера в итоге отпустили — документы оказались в порядке. Пару автомобилей увезли на штрафстоянку, на нескольких нарушителей были составлены протоколы. И все это под вниманием Кашигина, который был в постоянном контакте с полицейскими. «Хочу отдать должное сотрудникам. Большинство из них пошли на рейдовое мероприятие с большим удовольствием, для разнообразия, для развития. Они работали аккуратно, спокойно. <…> А безопасность дорожного движения на сегодняшний день является одной из приоритетных задач», — подвел итоги офицер. По его словам, прохожие отмечали сплоченность силовиков. Рейд длился больше четырех часов. Возможно, такое мероприятие станет последним для Кашигина. 14 марта стало известно, что он написал рапорт на увольнение. Во время рейда полковник подтвердил URA.RU эту информацию. Но добавил, что решение пока еще неокончательное. «У меня есть еще три дня, чтобы отозвать рапорт», — сказал он. Коллеги надеются на это.