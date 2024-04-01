Глава «Уралмашзавода» высказался о пожаре — и другие главные новости о ЧП

Глава «Уралмашзавода»: пожар не влияет на работу предприятия

01 апреля 2024 в 16:06 Размер текста - 17 +

Возгорание произошло на территории лакокрасочного цеха Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге огонь охватил промзону «Уралмашзавода» Пожар в 57-м лакокрасочном цеху в промзоне «Уралмашзавода» не повлияет на работу предприятия, заявил URA.RU гендиректор «УК «УЗТМ-Картэкс» (машиностроительный дивизион «Газпромбанка», управляет ПАО «Уралмашзавод») Ян Центер. Он фактически продублировал официальное сообщение от завода. «Это не наш цех, он вообще в другой стороне от завода находится, нет нашего производства вообще. Там [на горящей площадке] много собственников сменилось. Я точно так же, как и вы, информацию получаю… Пожарные приехали, сейчас все потушат», — сказал Центер. По сообщению очевидцев, пожар начался около 14:00. Его площадь растет и на данный момент составляет 4,5 тысячи квадратных метров. По данным URA.RU, на территории около 300 кв. м. обрушилась кровля. Информации о пострадавших пока нет. К ликвидации последствий ЧП привлечены 64 специалиста и 22 единицы техники, сообщают в МЧС. Роспотребнадзор советует горожанам избегать длительного нахождения на улице или использовать маски и респираторы при выходе, не открывать окна, промывать глаза, нос и горло, отказаться от курения и чаще делать влажную уборку. Собственником горящей территории источники агентства называют ООО «ЭнергоТрансСтрой». В числе арендаторов — ООО «МЕРЧ», ООО «НГ Буровое оборудование», ООО «Уралпроммаш», ООО «Эко линия», ООО «Компания «Полимеры Урала». На месте происшествия работает корреспондент URA.RU. Всю оперативную информацию агентство собирает в режиме онлайн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пожар в 57-м лакокрасочном цеху в промзоне «Уралмашзавода» не повлияет на работу предприятия, заявил URA.RU гендиректор «УК «УЗТМ-Картэкс» (машиностроительный дивизион «Газпромбанка», управляет ПАО «Уралмашзавод») Ян Центер. Он фактически продублировал официальное сообщение от завода. «Это не наш цех, он вообще в другой стороне от завода находится, нет нашего производства вообще. Там [на горящей площадке] много собственников сменилось. Я точно так же, как и вы, информацию получаю… Пожарные приехали, сейчас все потушат», — сказал Центер. По сообщению очевидцев, пожар начался около 14:00. Его площадь растет и на данный момент составляет 4,5 тысячи квадратных метров. По данным URA.RU, на территории около 300 кв. м. обрушилась кровля. Информации о пострадавших пока нет. К ликвидации последствий ЧП привлечены 64 специалиста и 22 единицы техники, сообщают в МЧС. Роспотребнадзор советует горожанам избегать длительного нахождения на улице или использовать маски и респираторы при выходе, не открывать окна, промывать глаза, нос и горло, отказаться от курения и чаще делать влажную уборку. Собственником горящей территории источники агентства называют ООО «ЭнергоТрансСтрой». В числе арендаторов — ООО «МЕРЧ», ООО «НГ Буровое оборудование», ООО «Уралпроммаш», ООО «Эко линия», ООО «Компания «Полимеры Урала». На месте происшествия работает корреспондент URA.RU. Всю оперативную информацию агентство собирает в режиме онлайн.