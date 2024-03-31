Губернатор ЯНАО вручил ключи от квартир в новостройке более 70 семьям

Губернатор Артюхов вручил ключи от квартир переселенцам в Лабытнанги

01 апреля 2024 в 17:35 Размер текста - 17 +

На Ямале жильцы аварийных домов получили ключи от новых квартир Фото: Анна Майорова © URA.RU В Лабытнанги (ЯНАО) глава региона Дмитрий Артюхов вручил ключи от новых квартир горожанам, которые проживали в аварийном жилье. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «В новые квартиры дома на улице Первомайской переедут 179 горожан. Все они переселяются из аварийного жилфонда. С новосельем лабытнангцев поздравил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Вместе с супругами Дмитрием Москаль и Еленой Черных губернатор осмотрел их новое жилье», — говорится в сообщении. В построенной пятиэтажке 72 квартиры выделены для переселения горожан из ветхого жилья. Возле здания развита инфраструктура — больница, детский сад, школа, спорткомплексы и парк. Ранее URA.RU сообщало о том, что в 2024 году на Ямале завершат программу расселения аварийного жилого фонда. Глава региона Дмитрий Артюхов сообщил, что в этом году рекордное количество семей переедет в новые квартиры из ветхих домов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Лабытнанги (ЯНАО) глава региона Дмитрий Артюхов вручил ключи от новых квартир горожанам, которые проживали в аварийном жилье. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «В новые квартиры дома на улице Первомайской переедут 179 горожан. Все они переселяются из аварийного жилфонда. С новосельем лабытнангцев поздравил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Вместе с супругами Дмитрием Москаль и Еленой Черных губернатор осмотрел их новое жилье», — говорится в сообщении. В построенной пятиэтажке 72 квартиры выделены для переселения горожан из ветхого жилья. Возле здания развита инфраструктура — больница, детский сад, школа, спорткомплексы и парк. Ранее URA.RU сообщало о том, что в 2024 году на Ямале завершат программу расселения аварийного жилого фонда. Глава региона Дмитрий Артюхов сообщил, что в этом году рекордное количество семей переедет в новые квартиры из ветхих домов.