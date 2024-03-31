В Тюмени сбили школьников, протирающих фары у машин на дороге

В Тюмени водитель Kia сбил двух школьников, которые протирали фары машин на дороге у светофора. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«По предварительным данным, мальчики-одноклассники протирали фары у машин, которые стояли на красный сигнал светофора. Когда они стали переходить проезжую часть, были сбиты автомобилем, который двигался по крайней правой полосе дороги. По свидетельству 48-летнего водителя, он не заметил мальчиков из-за машин», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Школьники получили травмы. Обстоятельства ДТП выясняются. В ГИБДД призвали родителей контролировать поведение детей.
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В Тюмени водитель Kia сбил двух школьников, которые протирали фары машин на дороге у светофора. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «По предварительным данным, мальчики-одноклассники протирали фары у машин, которые стояли на красный сигнал светофора. Когда они стали переходить проезжую часть, были сбиты автомобилем, который двигался по крайней правой полосе дороги. По свидетельству 48-летнего водителя, он не заметил мальчиков из-за машин», — сообщили в пресс-службе ведомства. Школьники получили травмы. Обстоятельства ДТП выясняются. В ГИБДД призвали родителей контролировать поведение детей.