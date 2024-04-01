УМВД по Ярославской области возбудило дело из-за аварии на ж/д путях

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по уголовному делу росгвардийцев . Курган, уголовное дело, прокурор, судебный процесс
По факту ДТП с участием поезда и рейсового автобуса возбуждено уголовно дело Фото:

Управление МВД России по Ярославской области после столкновения автобуса и поезда возбудило дело о нарушении правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«Прокурор Ярославской области Александр Лоренц поставил на особый контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — сообщает прокуратура. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с участием поезда и рейсового автобуса.

Под Ярославлем 1 апреля рейсовый автобус столкнулся с поездом. Погибли семь человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России. Причиной аварии стала могла стать поломка автобуса, говорится на сайте Северо-Западной транспортной прокуратуры. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев предположил, что диспетчер переезда находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Управление МВД России по Ярославской области после столкновения автобуса и поезда возбудило дело о нарушении правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона. «Прокурор Ярославской области Александр Лоренц поставил на особый контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — сообщает прокуратура. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с участием поезда и рейсового автобуса. Под Ярославлем 1 апреля рейсовый автобус столкнулся с поездом. Погибли семь человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России. Причиной аварии стала могла стать поломка автобуса, говорится на сайте Северо-Западной транспортной прокуратуры. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев предположил, что диспетчер переезда находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...