УМВД по Ярославской области возбудило дело из-за аварии на ж/д путях

Управление МВД России по Ярославской области после столкновения автобуса и поезда возбудило дело о нарушении правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
«Прокурор Ярославской области Александр Лоренц поставил на особый контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — сообщает прокуратура. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с участием поезда и рейсового автобуса.
Под Ярославлем 1 апреля рейсовый автобус столкнулся с поездом. Погибли семь человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России. Причиной аварии стала могла стать поломка автобуса, говорится на сайте Северо-Западной транспортной прокуратуры. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев предположил, что диспетчер переезда находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.
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Управление МВД России по Ярославской области после столкновения автобуса и поезда возбудило дело о нарушении правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона. «Прокурор Ярославской области Александр Лоренц поставил на особый контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — сообщает прокуратура. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с участием поезда и рейсового автобуса. Под Ярославлем 1 апреля рейсовый автобус столкнулся с поездом. Погибли семь человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России. Причиной аварии стала могла стать поломка автобуса, говорится на сайте Северо-Западной транспортной прокуратуры. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев предположил, что диспетчер переезда находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.