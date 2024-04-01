Губернатор Ярославской области назвал виновника аварии на ж/д путях

Диспетчер переезда находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Такое предположение сделал губернатор области Михаил Евраев.
«Диспетчер переезда находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Он допустил автобус на переезд, подняв шлагбаум для въезда и подавая разрешительные сигналы», —
1 апреля под Ярославлем рейсовый автобус столкнулся с несущимся поездом. Погибли все находящиеся в автобусе, еще один пострадал, передает МЧС. В транспортной прокуратуре сообщили, что причиной происшествия стала поломка автобуса. По версии ведомства, автомобиль остановился на переезде. Также жители отмечали, что шлагбаум работал с перебоями. Ситуация находится на личном контроле Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова.
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