Губернатор Ярославской области назвал виновника аварии на ж/д путях

Ярославский губернатор: авария на ж/д путях произошла из-за пьяного диспетчера

01 апреля 2024 в 22:12 Размер текста - 17 +

Диспетчер переезда мог находиться на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения Фото: Ася Бронникова © URA.RU Диспетчер переезда находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Такое предположение сделал губернатор области Михаил Евраев. «Диспетчер переезда находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Он допустил автобус на переезд, подняв шлагбаум для въезда и подавая разрешительные сигналы», — написал свое предположение Евраев в telegram-канале. 1 апреля под Ярославлем рейсовый автобус столкнулся с несущимся поездом. Погибли все находящиеся в автобусе, еще один пострадал, передает МЧС. В транспортной прокуратуре сообщили, что причиной происшествия стала поломка автобуса. По версии ведомства, автомобиль остановился на переезде. Также жители отмечали, что шлагбаум работал с перебоями. Ситуация находится на личном контроле Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Диспетчер переезда находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Такое предположение сделал губернатор области Михаил Евраев. «Диспетчер переезда находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Он допустил автобус на переезд, подняв шлагбаум для въезда и подавая разрешительные сигналы», — написал свое предположение Евраев в telegram-канале. 1 апреля под Ярославлем рейсовый автобус столкнулся с несущимся поездом. Погибли все находящиеся в автобусе, еще один пострадал, передает МЧС. В транспортной прокуратуре сообщили, что причиной происшествия стала поломка автобуса. По версии ведомства, автомобиль остановился на переезде. Также жители отмечали, что шлагбаум работал с перебоями. Ситуация находится на личном контроле Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова.