Губернатор Ярославской области назвал виновника аварии на ж/д путях

Ярославский губернатор: авария на ж/д путях произошла из-за пьяного диспетчера
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Железнодорожные пути. Поезд. Тюмень, рельсы, железная дорога, жд пути
Диспетчер переезда мог находиться на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения Фото:

Диспетчер переезда находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Такое предположение сделал губернатор области Михаил Евраев.

«Диспетчер переезда находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Он допустил автобус на переезд, подняв шлагбаум для въезда и подавая разрешительные сигналы», — написал свое предположение Евраев в telegram-канале.

1 апреля под Ярославлем рейсовый автобус столкнулся с несущимся поездом. Погибли все находящиеся в автобусе, еще один пострадал, передает МЧС. В транспортной прокуратуре сообщили, что причиной происшествия стала поломка автобуса. По версии ведомства, автомобиль остановился на переезде. Также жители отмечали, что шлагбаум работал с перебоями. Ситуация находится на личном контроле Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова.

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Диспетчер переезда находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Такое предположение сделал губернатор области Михаил Евраев. «Диспетчер переезда находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Он допустил автобус на переезд, подняв шлагбаум для въезда и подавая разрешительные сигналы», — написал свое предположение Евраев в telegram-канале. 1 апреля под Ярославлем рейсовый автобус столкнулся с несущимся поездом. Погибли все находящиеся в автобусе, еще один пострадал, передает МЧС. В транспортной прокуратуре сообщили, что причиной происшествия стала поломка автобуса. По версии ведомства, автомобиль остановился на переезде. Также жители отмечали, что шлагбаум работал с перебоями. Ситуация находится на личном контроле Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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