На свердловской шахте произошел взрыв, погиб рабочий: главное о ЧП

На шахте под Краснотурьинском во время работ скончался проходчик

02 апреля 2024 в 00:28 Размер текста - 17 +

ЧП произошло вечером 1 апреля на шахте «Северопесчанская» (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Рабочие оказались под завалами из-за обрушения шахты «Северопесчанская» Под Краснотурьинском (Свердловская область) вечером 1 апреля из-за взрыва на шахте «Северопесчанская» произошло обрушение горных пород. В зоне проведения работ находились пятеро рабочих, один из них погиб, трое находятся в больнице, их коллега — уже дома. Все, что известно о ЧП, — в сбойке URA.RU. Сигнал о нештатной ситуации поступил на пульт диспетчера около 19 часов. На глубине 338 метров проводились плановые взрывные работы. Всего на смене трудились 106 человек, непосредственно в зоне проведения работ были пятеро. Спасатели оперативно приехали к месту ЧП. В некоторых СМИ появилась информация о гибели троих рабочих. Официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых назвал ее фейком. Позже это же подтвердил telegram-канал «Северопесчанская. Что реально происходит», близкий к АО «Богословское рудоуправление». К ЧП подключились и другие свердловские силовые ведомства (прокуратура и СКР). Поначалу они говорили, что в шахте произошел обвал, а затем изменили формулировку на «инцидент». Ближе к 22 часам стало известно, что из шахты смогли вытащить четверых рабочих. Для установления обстоятельств случившегося было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Следователи допросят очевидцев, руководство и проверят, как проводились инструктажи. Силовики раскрыли личности пострадавших. Ими оказались: Никита К. (37 лет), Николай М. (47 лет, оба — машинисты скреперной лебедки), Дмитрий О. (37 лет), Владимир К. (28 лет, оба — проходчики). Пятый — 45-летний Сергей Ф. — буровик. Дмитрий скончался. У погибшего проходчика остались жена и двое малолетних детей (2018 и 2022 г. р.). По данным Горелых, сотрудник устроился на предприятие лишь 7 марта. Его тело отправят на экспертизу, чтобы установить точную причину смерти и характер причиненных телесных повреждений. «Мы глубоко потрясены произошедшим. Гибель шахтера — трагедия для всего нашего коллектива. Семье будет оказано всесторонняя помощь», — передает слова руководства telegram-канал «Северопесчанская. Что реально происходит». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Под Краснотурьинском (Свердловская область) вечером 1 апреля из-за взрыва на шахте «Северопесчанская» произошло обрушение горных пород. В зоне проведения работ находились пятеро рабочих, один из них погиб, трое находятся в больнице, их коллега — уже дома. Все, что известно о ЧП, — в сбойке URA.RU. Сигнал о нештатной ситуации поступил на пульт диспетчера около 19 часов. На глубине 338 метров проводились плановые взрывные работы. Всего на смене трудились 106 человек, непосредственно в зоне проведения работ были пятеро. Спасатели оперативно приехали к месту ЧП. В некоторых СМИ появилась информация о гибели троих рабочих. Официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых назвал ее фейком. Позже это же подтвердил telegram-канал «Северопесчанская. Что реально происходит», близкий к АО «Богословское рудоуправление». К ЧП подключились и другие свердловские силовые ведомства (прокуратура и СКР). Поначалу они говорили, что в шахте произошел обвал, а затем изменили формулировку на «инцидент». Ближе к 22 часам стало известно, что из шахты смогли вытащить четверых рабочих. Для установления обстоятельств случившегося было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Следователи допросят очевидцев, руководство и проверят, как проводились инструктажи. Силовики раскрыли личности пострадавших. Ими оказались: Никита К. (37 лет), Николай М. (47 лет, оба — машинисты скреперной лебедки), Дмитрий О. (37 лет), Владимир К. (28 лет, оба — проходчики). Пятый — 45-летний Сергей Ф. — буровик. Дмитрий скончался. У погибшего проходчика остались жена и двое малолетних детей (2018 и 2022 г. р.). По данным Горелых, сотрудник устроился на предприятие лишь 7 марта. Его тело отправят на экспертизу, чтобы установить точную причину смерти и характер причиненных телесных повреждений. «Мы глубоко потрясены произошедшим. Гибель шахтера — трагедия для всего нашего коллектива. Семье будет оказано всесторонняя помощь», — передает слова руководства telegram-канал «Северопесчанская. Что реально происходит».