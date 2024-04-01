Раскрыты личности горняков, пострадавших при аварии на свердловской шахте

01 апреля 2024 в 22:35 Размер текста - 17 +

ЧП произошло вечером 1 апреля (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Рабочие оказались под завалами из-за обрушения шахты «Северопесчанская» Горнякам, оказавшимся в эпицентре ЧП на шахте «Северопесчанская» под Краснотурьинском (Свердловская область), от 28 до 47 лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. Горный удар произошел в 18:49, в результате него и мог произойти обвал на глубине 338 метров, отметили в ведомстве. «Личности всех пострадавших рабочих сотрудниками полиции уже установлены. Это четверо местных жителей, среди которых Никита К., 1987 г. р., и Николай М., 1977 г. р., оба — машинисты скреперной лебедки; проходчик Дмитрий О., 1987 г. р., из города из Североуральска, и его коллега — Владимир К., 1996 г. р., а также буровик Сергей Ф., 1979 г. р.» — рассказал официальный представитель главка Валерий Горелых. Кто из них остается под завалами, неизвестно. Четверо других шахтеров уже на поверхности, их жизни ничего не угрожает. На месте работают городской прокурор Леонид Сопочкин, руководитель городского отдела СКР Владимир Чернецов, а также коллеги из МВД, МЧС и руководство предприятия АО «Богословское рудоуправление». «Более подробные и точные обстоятельства инцидента устанавливаются», — добавил Горелых. ЧП произошло вечером 1 апреля во время плановых работ. Всю актуальную информацию о происшествии URA.RU собирает в онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Горнякам, оказавшимся в эпицентре ЧП на шахте «Северопесчанская» под Краснотурьинском (Свердловская область), от 28 до 47 лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. Горный удар произошел в 18:49, в результате него и мог произойти обвал на глубине 338 метров, отметили в ведомстве. «Личности всех пострадавших рабочих сотрудниками полиции уже установлены. Это четверо местных жителей, среди которых Никита К., 1987 г. р., и Николай М., 1977 г. р., оба — машинисты скреперной лебедки; проходчик Дмитрий О., 1987 г. р., из города из Североуральска, и его коллега — Владимир К., 1996 г. р., а также буровик Сергей Ф., 1979 г. р.» — рассказал официальный представитель главка Валерий Горелых. Кто из них остается под завалами, неизвестно. Четверо других шахтеров уже на поверхности, их жизни ничего не угрожает. На месте работают городской прокурор Леонид Сопочкин, руководитель городского отдела СКР Владимир Чернецов, а также коллеги из МВД, МЧС и руководство предприятия АО «Богословское рудоуправление». «Более подробные и точные обстоятельства инцидента устанавливаются», — добавил Горелых. ЧП произошло вечером 1 апреля во время плановых работ. Всю актуальную информацию о происшествии URA.RU собирает в онлайн-трансляции.