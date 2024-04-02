Мэрия курганского округа хочет отсудить у застройщика сотни тысяч за школу

02 апреля 2024 в 15:45 Размер текста - 17 +

Мэрия курганского округа требует вернуть переплату в более чем 200 тысяч за строительство школы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Администрация Кетовского округа (Курганская область) обратилась в суд с требованием взыскать с застройщика ООО «Эверест» сумму переплаты по муниципальному контракту в размере 286 тысяч рублей. Информация об этом расположена в картотеке документов на сайте арбитражного суда. Речь может идти про новую кетовскую школу. «Администрация Кетовского круга Курганской области подала в Арбитражный суд иск против ООО „Специализированный застройщик 'Эверест'“ на взыскание суммы в 286 533 рублей, которая была переплачена по муниципальному контракту № 2 от 18 ноября 2022 года. Суд, руководствуясь соответствующими статьями Арбитражного процессуального кодекса, решил принять исковое заявление», — указано в картотеке. Судьей также предложено провести мирное урегулирование спора. Судья арбитража теперь ждет мотивированный отзыв на иск с приложением документов. Корреспондент URA.RU попытался связаться с главой Кетовского округа Олегом Язовских для уточнения информации по теме. Дозвониться до мэра на момент публикации новости не удалось. Руководитель компании «Эверест» (строила в Кетово школу) Андрей Лушников отказался разговаривать с журналистом и сказал, что ему это «неинтересно». Источники URA.RU полагают, что речь может идти о контракте на покупку школы. Причем это уже второй иск мэрии к застройщику. Согласно данным суда, ранее администрация Кетовского округа подала иск в арбитраж, чтобы забрать у застройщика инженерные сети, тротуары, стадион и всю прилегающую территорию школы. Чиновники объясняли, мол, так договаривались раньше, когда выкупали школу почти за 800 млн. Однако позже от иска мэрия отказалась. А через неделю подала новый — о взыскании суммы в 286 533 рублей. Ранее URA.RU писало, школу в селе Кетово построили в 2019 году, но о цене выкупа властям и застройщику удалось договориться только в 2022 году. Это было связано с тем, что владелец здания просил почти на 500 млн рублей больше, чем определила экспертиза. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Администрация Кетовского округа (Курганская область) обратилась в суд с требованием взыскать с застройщика ООО «Эверест» сумму переплаты по муниципальному контракту в размере 286 тысяч рублей. Информация об этом расположена в картотеке документов на сайте арбитражного суда. Речь может идти про новую кетовскую школу. «Администрация Кетовского круга Курганской области подала в Арбитражный суд иск против ООО „Специализированный застройщик 'Эверест'“ на взыскание суммы в 286 533 рублей, которая была переплачена по муниципальному контракту № 2 от 18 ноября 2022 года. Суд, руководствуясь соответствующими статьями Арбитражного процессуального кодекса, решил принять исковое заявление», — указано в картотеке. Судьей также предложено провести мирное урегулирование спора. Судья арбитража теперь ждет мотивированный отзыв на иск с приложением документов. Корреспондент URA.RU попытался связаться с главой Кетовского округа Олегом Язовских для уточнения информации по теме. Дозвониться до мэра на момент публикации новости не удалось. Руководитель компании «Эверест» (строила в Кетово школу) Андрей Лушников отказался разговаривать с журналистом и сказал, что ему это «неинтересно». Источники URA.RU полагают, что речь может идти о контракте на покупку школы. Причем это уже второй иск мэрии к застройщику. Согласно данным суда, ранее администрация Кетовского округа подала иск в арбитраж, чтобы забрать у застройщика инженерные сети, тротуары, стадион и всю прилегающую территорию школы. Чиновники объясняли, мол, так договаривались раньше, когда выкупали школу почти за 800 млн. Однако позже от иска мэрия отказалась. А через неделю подала новый — о взыскании суммы в 286 533 рублей. Ранее URA.RU писало, школу в селе Кетово построили в 2019 году, но о цене выкупа властям и застройщику удалось договориться только в 2022 году. Это было связано с тем, что владелец здания просил почти на 500 млн рублей больше, чем определила экспертиза.