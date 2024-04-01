01 апреля 2024

Китайские бренды ищут моделей среди тюменских детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Консульство КНР. Екатеринбург, кнр, флаг китая, китайская народная республика, консульство китайской народной республики, консульство кнр, флаг кнр, флаг китайской народной республики
Тюменским юным моделям и их родителям китайская сторона оплачивает перелет, оформление визы и проживание на время контракта Фото:

В Тюмени состоится кастинг среди детей для работы с крупными китайскими брендами. Как рассказали URA.RU в агентстве-организаторе, спрос на юных моделей славянской внешности в Китае очень высокий.

«Кастинг пройдет в Тюмени 6 апреля, потом дети пройдут у нас обучение. Дальше поступает заказ из Китая, и мы под конкретный бренд ищем уже моделей из России. Если с моделью подписывают контракт, то жилье, перелет и прочая оплачивает принимающая сторона, включая и все расходы на родителя или сопровождающего взрослого. Как правило заказчики — это крупные концерны по пошиву одежды. Спрос на маленьких моделей славянской внешности в Китае очень большой», — рассказала URA.RU директор агентства CMG Наталья Калинина.

Особенной популярностью в Китае пользуются дети-модели с большими глазами и пухлыми щеками. Кастинг пройдет в апреле в 30 городах России, включая Тюмень и Тобольск.

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В Тюмени состоится кастинг среди детей для работы с крупными китайскими брендами. Как рассказали URA.RU в агентстве-организаторе, спрос на юных моделей славянской внешности в Китае очень высокий. «Кастинг пройдет в Тюмени 6 апреля, потом дети пройдут у нас обучение. Дальше поступает заказ из Китая, и мы под конкретный бренд ищем уже моделей из России. Если с моделью подписывают контракт, то жилье, перелет и прочая оплачивает принимающая сторона, включая и все расходы на родителя или сопровождающего взрослого. Как правило заказчики — это крупные концерны по пошиву одежды. Спрос на маленьких моделей славянской внешности в Китае очень большой», — рассказала URA.RU директор агентства CMG Наталья Калинина. Особенной популярностью в Китае пользуются дети-модели с большими глазами и пухлыми щеками. Кастинг пройдет в апреле в 30 городах России, включая Тюмень и Тобольск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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