В городе ЯНАО снегом завалило жилой двор. Фото

Жители Надыма пожаловались на неубранную снежную гору во дворе

02 апреля 2024 в 15:24 Размер текста - 17 +

Жилые дворы Надыма погрязли в снегу (фото из архива) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Надыме (ЯНАО) горожане пожаловались на гору снега в жилом дворе, которая загородила проход между зданиями. О том, что скопленный снег не вывозят в течение недели после уборки территории, сообщили жители города в социальной сети «ВКонткте». «Уже больше недели обходим эту гору снега. Детские площадки чистят и сугроб увеличивается. Улица Набережная,1/1», — написал анонимный горожанин в сообществе «Злой и добрый надымчанин». В городской администрации корреспонденту URA.RU сообщили, что подрядчик начал вывоз снега. Закончить работу планируют к вечеру 2 апреля. Ранее URA.RU писало о том, что сквер, оборудованный для пенсионеров и инвалидов в Ноябрьске (ЯНАО) погряз в снегу. Жители города возмутились плохой работой подрядчика. Гора снега в жилом дворе Надыма сообщество «Злой и добрый надымчанин», vk.com Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Надыме (ЯНАО) горожане пожаловались на гору снега в жилом дворе, которая загородила проход между зданиями. О том, что скопленный снег не вывозят в течение недели после уборки территории, сообщили жители города в социальной сети «ВКонткте». «Уже больше недели обходим эту гору снега. Детские площадки чистят и сугроб увеличивается. Улица Набережная,1/1», — написал анонимный горожанин в сообществе «Злой и добрый надымчанин». В городской администрации корреспонденту URA.RU сообщили, что подрядчик начал вывоз снега. Закончить работу планируют к вечеру 2 апреля. Ранее URA.RU писало о том, что сквер, оборудованный для пенсионеров и инвалидов в Ноябрьске (ЯНАО) погряз в снегу. Жители города возмутились плохой работой подрядчика.