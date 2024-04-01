В Надыме (ЯНАО) горожане пожаловались на гору снега в жилом дворе, которая загородила проход между зданиями. О том, что скопленный снег не вывозят в течение недели после уборки территории, сообщили жители города в социальной сети «ВКонткте».
«Уже больше недели обходим эту гору снега. Детские площадки чистят и сугроб увеличивается. Улица Набережная,1/1», — написал анонимный горожанин в сообществе «Злой и добрый надымчанин».
В городской администрации корреспонденту URA.RU сообщили, что подрядчик начал вывоз снега. Закончить работу планируют к вечеру 2 апреля.
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В Надыме (ЯНАО) горожане пожаловались на гору снега в жилом дворе, которая загородила проход между зданиями. О том, что скопленный снег не вывозят в течение недели после уборки территории, сообщили жители города в социальной сети «ВКонткте». «Уже больше недели обходим эту гору снега. Детские площадки чистят и сугроб увеличивается. Улица Набережная,1/1», — написал анонимный горожанин в сообществе «Злой и добрый надымчанин». В городской администрации корреспонденту URA.RU сообщили, что подрядчик начал вывоз снега. Закончить работу планируют к вечеру 2 апреля. Ранее URA.RU писало о том, что сквер, оборудованный для пенсионеров и инвалидов в Ноябрьске (ЯНАО) погряз в снегу. Жители города возмутились плохой работой подрядчика.