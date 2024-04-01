01 апреля 2024

В городе ЯНАО снегом завалило жилой двор. Фото

Жители Надыма пожаловались на неубранную снежную гору во дворе
© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка снега. Пермь, снежные горы, сугробы на улицах
Жилые дворы Надыма погрязли в снегу (фото из архива) Фото:

В Надыме (ЯНАО) горожане пожаловались на гору снега в жилом дворе, которая загородила проход между зданиями. О том, что скопленный снег не вывозят в течение недели после уборки территории, сообщили жители города в социальной сети «ВКонткте».

«Уже больше недели обходим эту гору снега. Детские площадки чистят и сугроб увеличивается. Улица Набережная,1/1», — написал анонимный горожанин в сообществе «Злой и добрый надымчанин».

В городской администрации корреспонденту URA.RU сообщили, что подрядчик начал вывоз снега. Закончить работу планируют к вечеру 2 апреля.

Ранее URA.RU писало о том, что сквер, оборудованный для пенсионеров и инвалидов в Ноябрьске (ЯНАО) погряз в снегу. Жители города возмутились плохой работой подрядчика.

Гора снега в жилом дворе Надыма
Гора снега в жилом дворе Надыма

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В Надыме (ЯНАО) горожане пожаловались на гору снега в жилом дворе, которая загородила проход между зданиями. О том, что скопленный снег не вывозят в течение недели после уборки территории, сообщили жители города в социальной сети «ВКонткте». «Уже больше недели обходим эту гору снега. Детские площадки чистят и сугроб увеличивается. Улица Набережная,1/1», — написал анонимный горожанин в сообществе «Злой и добрый надымчанин». В городской администрации корреспонденту URA.RU сообщили, что подрядчик начал вывоз снега. Закончить работу планируют к вечеру 2 апреля. Ранее URA.RU писало о том, что сквер, оборудованный для пенсионеров и инвалидов в Ноябрьске (ЯНАО) погряз в снегу. Жители города возмутились плохой работой подрядчика.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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