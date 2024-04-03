В России на 72% выросло число жертв телефонных мошенников

«Единый Центр Защиты»: в 2024 году мошенники украли у россиян более 600 млн

03 апреля 2024 в 05:05 Размер текста - 17 +

В 2024 году телефонные мошенники стали звонить по теме госизмены, отметили в «Едином Центре Защиты» Фото: Александр Мамаев © URA.RU В России с 2015 года на 72% выросло число жертв мошенников. В 2023 году основными схемами были финансовые пирамиды, помощь родственникам и защита денег, в 2024 году — государственная измена и уголовные дела. Такие данные URA.RU предоставили в юридической службе «Единый Центр Защиты». Новость по теме Телефонные мошенники придумали новый способ обмана тюменцев «Юридическая служба провела аналитику за последние 10 лет своей работы и обнаружила тревожные тенденции в области мошенничества. В 2015 году доля жертв среди обратившихся составляла 0%, в 2018 году она выросла на 2%, в 2020 году на 5%, в 2023 году на 9%. В 2024 году цифра увеличилась на 72%. За январь—март 2024 жертвами мошенников уже стали 8 764 человека. Суммарно сумма ущерба за первый квартал этого года превысила 652 миллиона рублей», — рассказали в «Едином Центре Защиты». По данным юридической службы, в 2024 году появились новые схемы обмана: уличение в госизмене и уголовные дела. «Мошенники используют различные схемы для обмана граждан, вызывая у них чувства страха. В 2023 году основными были финансовые пирамиды, помощь родственникам и защита денег, а в 2024 году — госизмена, уголовные дела и защита денег. Мошенники звонят, представляясь сотрудниками ФСБ, и обвиняют потенциальную жертву в том, что с ее счетов были отправлены деньги на Украину. После отрицательного ответа абонента, ему начинают перезванивать уже вымышленные генералы. Также потенциальная жертва может получить сообщение в Telegram от „работодателя“ или „начальника компании“ со словами, что представители Министерства обороны РФ указали вас лицом, замешанным в уголовном деле. Особенно уязвимыми здесь оказываются пенсионеры с 60 до 90 лет, что составляет 79% жертв мошенничества. 13% — это люди от 40 лет до 60, и 8% — от 20 лет и выше», — добавили в «Едином Центре Защиты». Компания привела данные Центрального банка России за 2023 год, отметив наиболее уязвимые к мошенникам регионы РФ. «Согласно данным Центрального банка России за 2023 год, определенные регионы РФ оказываются наиболее уязвимыми перед мошеннической деятельностью. От 84% до 91% случаев приходится на Воронежскую, Ростовскую, Калининградскую, Ленинградскую области и Санкт-Петербург. В диапазоне от 64% до 76% находятся: Нижегородская, Оренбургская, Омская, Тюменская, Самарская, Кировская области и Алтайский край. Доля мошеннических случаев в регионах Кузбасса, Свердловской, Саратовская области составляет 41%», — перечислили в юридической службе. Новость по теме За год жители ЯНАО оформили для мошенников кредиты на 353 млн рублей При этом, по словам ведущего юриста «Единого Центра Защиты» Александра Ожерельева, деньги, украденные мошенникам через такие схемы, вернуть практически невозможно. «В таких ситуациях крайне сложно осуществить возврат денежных средств, поэтому необходимо прибегать к стандартным методам. Первый вариант, более сложный, заключается в признании договоров о предоставлении кредитов недействительными. Однако часто банки и страховые компании не соглашаются удовлетворить такие жалобы. В результате пострадавшим приходится обращаться в полицию с надеждой на признание их статуса потерпевших и возврат украденных денежных средств. Однако на практике это часто оказывается трудоемким и неэффективным, так как выявление и привлечение к ответственности преступника часто бывает невозможным. Второй вариант предполагает анализ всех обстоятельств, изучение полной картины событий, рассмотрение всех возможных путей разрешения проблемы и попытки судебного списания задолженностей через процедуру банкротства», — объяснил он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России с 2015 года на 72% выросло число жертв мошенников. В 2023 году основными схемами были финансовые пирамиды, помощь родственникам и защита денег, в 2024 году — государственная измена и уголовные дела. Такие данные URA.RU предоставили в юридической службе «Единый Центр Защиты». «Юридическая служба провела аналитику за последние 10 лет своей работы и обнаружила тревожные тенденции в области мошенничества. В 2015 году доля жертв среди обратившихся составляла 0%, в 2018 году она выросла на 2%, в 2020 году на 5%, в 2023 году на 9%. В 2024 году цифра увеличилась на 72%. За январь—март 2024 жертвами мошенников уже стали 8 764 человека. Суммарно сумма ущерба за первый квартал этого года превысила 652 миллиона рублей», — рассказали в «Едином Центре Защиты». По данным юридической службы, в 2024 году появились новые схемы обмана: уличение в госизмене и уголовные дела. «Мошенники используют различные схемы для обмана граждан, вызывая у них чувства страха. В 2023 году основными были финансовые пирамиды, помощь родственникам и защита денег, а в 2024 году — госизмена, уголовные дела и защита денег. Мошенники звонят, представляясь сотрудниками ФСБ, и обвиняют потенциальную жертву в том, что с ее счетов были отправлены деньги на Украину. После отрицательного ответа абонента, ему начинают перезванивать уже вымышленные генералы. Также потенциальная жертва может получить сообщение в Telegram от „работодателя“ или „начальника компании“ со словами, что представители Министерства обороны РФ указали вас лицом, замешанным в уголовном деле. Особенно уязвимыми здесь оказываются пенсионеры с 60 до 90 лет, что составляет 79% жертв мошенничества. 13% — это люди от 40 лет до 60, и 8% — от 20 лет и выше», — добавили в «Едином Центре Защиты». Компания привела данные Центрального банка России за 2023 год, отметив наиболее уязвимые к мошенникам регионы РФ. «Согласно данным Центрального банка России за 2023 год, определенные регионы РФ оказываются наиболее уязвимыми перед мошеннической деятельностью. Доля мошеннических случаев в регионах Кузбасса, Свердловской, Саратовская области составляет 41%», — перечислили в юридической службе. При этом, по словам ведущего юриста «Единого Центра Защиты» Александра Ожерельева, деньги, украденные мошенникам через такие схемы, вернуть практически невозможно. «В таких ситуациях крайне сложно осуществить возврат денежных средств, поэтому необходимо прибегать к стандартным методам. Первый вариант, более сложный, заключается в признании договоров о предоставлении кредитов недействительными. Однако часто банки и страховые компании не соглашаются удовлетворить такие жалобы. В результате пострадавшим приходится обращаться в полицию с надеждой на признание их статуса потерпевших и возврат украденных денежных средств. Однако на практике это часто оказывается трудоемким и неэффективным, так как выявление и привлечение к ответственности преступника часто бывает невозможным. Второй вариант предполагает анализ всех обстоятельств, изучение полной картины событий, рассмотрение всех возможных путей разрешения проблемы и попытки судебного списания задолженностей через процедуру банкротства», — объяснил он.