01 апреля 2024

В Тюмени задержали водителя, сбившего мальчика на пешеходном переходе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шоссе Ботаническое. Курган, гибдд, сотрудник дпс, шоссе батоническое
Водителя, сбившего 9-летнего мальчика, разыскали сотрудники ГИБДД Фото:

Сотрудники тюменской ГИБДД разыскали водителя, который скрылся с места наезда на 9-летнего ребенка на пешеходном переходе. Инцидент произошел на перекрестке улиц Самарцева и Ставропольской в Тюмени 1 апреля.

«Автомобилиста нашли благодаря записи видеорегистратора одного из автомобилей. 39-летний тюменец, водитель „Мазды“ пояснил, что не заметил, что задел ребенка. Он рассказал, что ехал на зеленый сигнал светофора и не почувствовал удара. На заднем крыле автомобиле осталась потертость. На водителя „Мазды“ составлен административный материал за оставление места ДТП», — сообщает областная ГИБДД,

Решение о наказании примет суд. Сбитый мальчик получил получил ушиб ноги. Он возвращался домой с прогулки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники тюменской ГИБДД разыскали водителя, который скрылся с места наезда на 9-летнего ребенка на пешеходном переходе. Инцидент произошел на перекрестке улиц Самарцева и Ставропольской в Тюмени 1 апреля. «Автомобилиста нашли благодаря записи видеорегистратора одного из автомобилей. 39-летний тюменец, водитель „Мазды“ пояснил, что не заметил, что задел ребенка. Он рассказал, что ехал на зеленый сигнал светофора и не почувствовал удара. На заднем крыле автомобиле осталась потертость. На водителя „Мазды“ составлен административный материал за оставление места ДТП», — сообщает областная ГИБДД, Решение о наказании примет суд. Сбитый мальчик получил получил ушиб ноги. Он возвращался домой с прогулки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...