В Тюмени задержали водителя, сбившего мальчика на пешеходном переходе

Сотрудники тюменской ГИБДД разыскали водителя, который скрылся с места наезда на 9-летнего ребенка на пешеходном переходе. Инцидент произошел на перекрестке улиц Самарцева и Ставропольской в Тюмени 1 апреля.
«Автомобилиста нашли благодаря записи видеорегистратора одного из автомобилей. 39-летний тюменец, водитель „Мазды“ пояснил, что не заметил, что задел ребенка. Он рассказал, что ехал на зеленый сигнал светофора и не почувствовал удара. На заднем крыле автомобиле осталась потертость. На водителя „Мазды“ составлен административный материал за оставление места ДТП», — сообщает областная ГИБДД,
Решение о наказании примет суд. Сбитый мальчик получил получил ушиб ноги. Он возвращался домой с прогулки.
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Сотрудники тюменской ГИБДД разыскали водителя, который скрылся с места наезда на 9-летнего ребенка на пешеходном переходе. Инцидент произошел на перекрестке улиц Самарцева и Ставропольской в Тюмени 1 апреля. «Автомобилиста нашли благодаря записи видеорегистратора одного из автомобилей. 39-летний тюменец, водитель „Мазды“ пояснил, что не заметил, что задел ребенка. Он рассказал, что ехал на зеленый сигнал светофора и не почувствовал удара. На заднем крыле автомобиле осталась потертость. На водителя „Мазды“ составлен административный материал за оставление места ДТП», — сообщает областная ГИБДД, Решение о наказании примет суд. Сбитый мальчик получил получил ушиб ноги. Он возвращался домой с прогулки.