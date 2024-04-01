01 апреля 2024

В Тюмени разыскивают водителя, сбившего мальчика на пешеходном переходе

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Экотакси. Тюмень, водитель, за рулем, водитель автомобиля
В Тюмени не могут найти водителя, который сбил мальчика на пешеходномпереходе Фото:

В Тюмени разыскивают водителя, сбившего вечером на пешеходном переходе 9-летнего мальчика. Об этом сообщила ГИБДД по Тюменской области.

«Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают водителя, сбившего вчера вечером ребенка в Тюмени и скрывшегося с места ДТП. Наезд на 9-летнего ребенка произошел вчера в девятом часу вечера на регулируемом пешеходном переходе на перекрестке улиц Ставропольской и Самарцева в Тюмени», — сообщают в ГИБДД.

Как сообщают в ведомстве, пострадавший мальчик получил ушиб ноги. Он возвращался домой с прогулки.

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В Тюмени разыскивают водителя, сбившего вечером на пешеходном переходе 9-летнего мальчика. Об этом сообщила ГИБДД по Тюменской области. «Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают водителя, сбившего вчера вечером ребенка в Тюмени и скрывшегося с места ДТП. Наезд на 9-летнего ребенка произошел вчера в девятом часу вечера на регулируемом пешеходном переходе на перекрестке улиц Ставропольской и Самарцева в Тюмени», — сообщают в ГИБДД. Как сообщают в ведомстве, пострадавший мальчик получил ушиб ноги. Он возвращался домой с прогулки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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