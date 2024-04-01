В Тюмени разыскивают водителя, сбившего мальчика на пешеходном переходе

В Тюмени не могут найти водителя, который сбил мальчика на пешеходномпереходе
В Тюмени разыскивают водителя, сбившего вечером на пешеходном переходе 9-летнего мальчика. Об этом сообщила ГИБДД по Тюменской области.
«Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают водителя, сбившего вчера вечером ребенка в Тюмени и скрывшегося с места ДТП. Наезд на 9-летнего ребенка произошел вчера в девятом часу вечера на регулируемом пешеходном переходе на перекрестке улиц Ставропольской и Самарцева в Тюмени», — сообщают в ГИБДД.
Как сообщают в ведомстве, пострадавший мальчик получил ушиб ноги. Он возвращался домой с прогулки.
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