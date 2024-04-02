Шумков: уровень газификации Курганской области достигнет 73%

02 апреля 2024 в 22:32 Размер текста - 17 +

Шумков раскрыл планы по газификации Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области планируется повысить уровень газификации до 73% к 2025 году. Об этом рассказал губернатор региона Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Результатом общей работы должно стать повышение уровня газификации региона с 51%, с которого мы начинали в 2019 году, до 73% в 2025 году. В этом году газ получат жители Звериноголовского и Целинного округов», — сообщил в посте Шумков. Шумков подчеркнул, что уже идут работы по газопроводам-отводам и ГРС «Лебяжье» и «Макушино», строительство которых позволит дать голубое топливо восточной части области. Он добавил, что реализуемая в регионе программа газификации является одной из самых масштабных в стране по объемам работ и по финансовым вложениям. В рамках совместной программы «Газпрома» и Курганской области на территории региона планировалось газифицировать 151 населенный пункт — около 40 000 домохозяйств. Кроме того, заявки на газификацию поступили еще от 69 населенных пунктов, в которых находятся более семи тысяч домохозяйств. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области планируется повысить уровень газификации до 73% к 2025 году. Об этом рассказал губернатор региона Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Результатом общей работы должно стать повышение уровня газификации региона с 51%, с которого мы начинали в 2019 году, до 73% в 2025 году. В этом году газ получат жители Звериноголовского и Целинного округов», — сообщил в посте Шумков. Шумков подчеркнул, что уже идут работы по газопроводам-отводам и ГРС «Лебяжье» и «Макушино», строительство которых позволит дать голубое топливо восточной части области. Он добавил, что реализуемая в регионе программа газификации является одной из самых масштабных в стране по объемам работ и по финансовым вложениям. В рамках совместной программы «Газпрома» и Курганской области на территории региона планировалось газифицировать 151 населенный пункт — около 40 000 домохозяйств. Кроме того, заявки на газификацию поступили еще от 69 населенных пунктов, в которых находятся более семи тысяч домохозяйств.