Шумков: уровень газификации Курганской области достигнет 73%

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Форум арматуростроителей России. Курган, шумков вадим
Шумков раскрыл планы по газификации Курганской области Фото:

В Курганской области планируется повысить уровень газификации до 73% к 2025 году. Об этом рассказал губернатор региона Вадим Шумков в своем telegram-канале.

«Результатом общей работы должно стать повышение уровня газификации региона с 51%, с которого мы начинали в 2019 году, до 73% в 2025 году. В этом году газ получат жители Звериноголовского и Целинного округов», — сообщил в посте Шумков.

Шумков подчеркнул, что уже идут работы по газопроводам-отводам и ГРС «Лебяжье» и «Макушино», строительство которых позволит дать голубое топливо восточной части области. Он добавил, что реализуемая в регионе программа газификации является одной из самых масштабных в стране по объемам работ и по финансовым вложениям.

В рамках совместной программы «Газпрома» и Курганской области на территории региона планировалось газифицировать 151 населенный пункт — около 40 000 домохозяйств. Кроме того, заявки на газификацию поступили еще от 69 населенных пунктов, в которых находятся более семи тысяч домохозяйств.

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В Курганской области планируется повысить уровень газификации до 73% к 2025 году. Об этом рассказал губернатор региона Вадим Шумков в своем telegram-канале. «Результатом общей работы должно стать повышение уровня газификации региона с 51%, с которого мы начинали в 2019 году, до 73% в 2025 году. В этом году газ получат жители Звериноголовского и Целинного округов», — сообщил в посте Шумков. Шумков подчеркнул, что уже идут работы по газопроводам-отводам и ГРС «Лебяжье» и «Макушино», строительство которых позволит дать голубое топливо восточной части области. Он добавил, что реализуемая в регионе программа газификации является одной из самых масштабных в стране по объемам работ и по финансовым вложениям. В рамках совместной программы «Газпрома» и Курганской области на территории региона планировалось газифицировать 151 населенный пункт — около 40 000 домохозяйств. Кроме того, заявки на газификацию поступили еще от 69 населенных пунктов, в которых находятся более семи тысяч домохозяйств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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