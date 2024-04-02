Спортивный клуб курганского сенатора Муратова резко снизил выручку и прибыль

В Кургане снизил выручку и прибыль спортклуб, где занимаются самбисты

03 апреля 2024 в 01:31 Размер текста - 17 +

Курганский клуб самбистов резко снизил прибыль Фото: Анна Майорова © URA.RU В Кургане клуб, где горожане занимаются самбо, отчитался о снижении выручки и прибыли за 2023 год. Председателем спортклуба является сенатор Сергей Муратов. Об этом говорится в бухгалтерской документации. «Выручка реготделения „Всероссийской организации самбо“ в Кургане снизилась с 2 млн 99 тысяч (2022 год) до 1 млн 628 тысяч рублей (2023 год). Чистая прибыль клуба упала с 940 тысяч до 677 тысяч рублей за тот же период», указано в документации, опубликованной в сервисе СБИС. Спортклуб зарегистрирован на улице Гоголя, 107. Он внесен в список некоммерческих организаций, отмечается в СБИС. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в реготделение «Всероссийской организации самбо» в Кургане по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее компания «Финансовые инновации», которая принадлежит семье сенатора от Курганской области Сергея Муратова, отчиталась об убытках. Чистый убыток фирмы за 2022 год составил 569 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане клуб, где горожане занимаются самбо, отчитался о снижении выручки и прибыли за 2023 год. Председателем спортклуба является сенатор Сергей Муратов. Об этом говорится в бухгалтерской документации. «Выручка реготделения „Всероссийской организации самбо“ в Кургане снизилась с 2 млн 99 тысяч (2022 год) до 1 млн 628 тысяч рублей (2023 год). Чистая прибыль клуба упала с 940 тысяч до 677 тысяч рублей за тот же период», указано в документации, опубликованной в сервисе СБИС. Спортклуб зарегистрирован на улице Гоголя, 107. Он внесен в список некоммерческих организаций, отмечается в СБИС. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в реготделение «Всероссийской организации самбо» в Кургане по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее компания «Финансовые инновации», которая принадлежит семье сенатора от Курганской области Сергея Муратова, отчиталась об убытках. Чистый убыток фирмы за 2022 год составил 569 тысяч рублей.