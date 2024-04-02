Свердловский ритейлер теряет рекордную выручку в Кургане

03 апреля 2024 в 07:45 Размер текста - 17 +

У курганцев пропадает повышенный интерес к свердловскому ритейлеру Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Курганские свободные кассы В одном из магазинов Кургана, открывшихся недавно, начала падать выручка. Заработок сократился почти в два раза. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, знакомые с работой магазина. «Сейчас работники ритейлера в Кургане в одном из магазинов делают прибыль в 200 тысяч в день. Эта сумма все еще немаленькая и превышает их план. Но в первые дни работы их ежедневный заработок составлял больше 400 тысяч рублей», — рассказали URA.RU источники. По одной из версий, выручка начала падать из-за того, что курганские франчайзи стали открывать новые торговые точки ритейлера. Это могло привести к тому, что самый первый магазин начал терять такой большой заработок, как в первые дни своей работы. Между тем, источники пояснили, что это нормально для новых магазинов в Кургане, поскольку жители постепенно привыкают к ритейлеру и резкий спрос пропадает. Журналисту рассказали, что выручка в 200 тысяч рублей для торговой точки пока является стабильной. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием к руководству курганскими магазинами ритейлера. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнения после получения комментария. Ранее URA.RU писало, что на курганский рынок зашла новая торговая сеть «Бристоль», которая ранее была активом конкурента крупного ритейлера «Красное&Белое». Две эти компании входят в один холдинг Mercury Retail. Также в Кургане прошло открытие торговой точки «Жизньмарт». За первые дни работы в городе компании поставила рекорд по выручке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В одном из магазинов Кургана, открывшихся недавно, начала падать выручка. Заработок сократился почти в два раза. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, знакомые с работой магазина. «Сейчас работники ритейлера в Кургане в одном из магазинов делают прибыль в 200 тысяч в день. Эта сумма все еще немаленькая и превышает их план. Но в первые дни работы их ежедневный заработок составлял больше 400 тысяч рублей», — рассказали URA.RU источники. По одной из версий, выручка начала падать из-за того, что курганские франчайзи стали открывать новые торговые точки ритейлера. Это могло привести к тому, что самый первый магазин начал терять такой большой заработок, как в первые дни своей работы. Между тем, источники пояснили, что это нормально для новых магазинов в Кургане, поскольку жители постепенно привыкают к ритейлеру и резкий спрос пропадает. Журналисту рассказали, что выручка в 200 тысяч рублей для торговой точки пока является стабильной. Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием к руководству курганскими магазинами ритейлера. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнения после получения комментария. Ранее URA.RU писало, что на курганский рынок зашла новая торговая сеть «Бристоль», которая ранее была активом конкурента крупного ритейлера «Красное&Белое». Две эти компании входят в один холдинг Mercury Retail. Также в Кургане прошло открытие торговой точки «Жизньмарт». За первые дни работы в городе компании поставила рекорд по выручке.