Жители Губкинского жалуются на заснеженные улицы города

На Ямале города погрязли в снегу из-за метели Фото: Илья Московец © URA.RU

В Губкинском (ЯНАО) горожане вынуждены пробираться через сугробы из-за недостаточной снегоуборки на тротуарах и дорожках для пешеходов. Об этом жители города сообщили в социальной сети «ВКонтакте».

«Понимаю, что сейчас все внимание идет на очистку дорог, но пешеходам тоже нужно где-то ходить! Про тротуары и тропинки не забывайте. Обратите внимание на участок за школой №9 и садиком „Звездочка“! Приходиться лезть по сугробам», — написал анонимный горожанин в сообществе «Мой Губкинский».

Ямальцы поддержали автора поста, отметив затрудненное передвижение не только по улицам города, но и на дорогах. «У нас в Пурпе уже везде одностороннее движение! Даже легковым автомобилям сложно разъехаться. Вообще не проехать ни пройти», — поделилась Лена Иванова. «Хотелось бы чтобы лучше чистили такие участки — проход к остановке, садику, вокзалу», — отметила Наталья.

В городской администрации сообщили, что техника подрядной организации работает над устранением последствий обильного снегопада. «К сожалению, очистить одномоментно все территории невозможно. Работы ведутся, поэтапно тротуары будут очищены. Просим жителей набраться терпения и отнестись с пониманием. В период обильных снегопадов комплексную уборку приостанавливают. Подрядная организация производит только патрульную очистку, в первую очередь центральных улиц и тротуаров. Ежедневно в Пурпе работает семь единиц техники. Внутриквартальные проезды будут очищены позже», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало о том, что жилые дворы Надыма (ЯНАО) погрязли в снегу. Горожане пожаловались на огромную гору снега, которая загородила проход между домами.

Заснеженный тротуар в Губкинском сообщество «Мой Губкинский», vk.com