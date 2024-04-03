Рабочему в Новом Уренгое два года не платили зарплату

В Новом Уренгое (ЯНАО) генеральный директор коммерческой организации свыше двух лет не выплачивал заработному плату своему работнику. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по ЯНАО.
«По данным следствия, в городе Новый Уренгой генеральный директор коммерческой организации в период с октября 2020 по ноябрь 2022 года из корыстной и иной личной заинтересованности не выплачивал рабочему заработную плату. Задолженность перед потерпевшим составила более 863 тысячи рублей», — говорится в сообщении.
Как выяснилось, у подозреваемого была возможность выплатить причитающуюся сумму рабочим в полном объеме. Одним из приоритетных направлений деятельности Следственного комитета России является расследование уголовных дел по фактам невыплаты заработной платы, в том числе.
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В Новом Уренгое (ЯНАО) генеральный директор коммерческой организации свыше двух лет не выплачивал заработному плату своему работнику. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по ЯНАО. «По данным следствия, в городе Новый Уренгой генеральный директор коммерческой организации в период с октября 2020 по ноябрь 2022 года из корыстной и иной личной заинтересованности не выплачивал рабочему заработную плату. Задолженность перед потерпевшим составила более 863 тысячи рублей», — говорится в сообщении. Как выяснилось, у подозреваемого была возможность выплатить причитающуюся сумму рабочим в полном объеме. Одним из приоритетных направлений деятельности Следственного комитета России является расследование уголовных дел по фактам невыплаты заработной платы, в том числе. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Новом Уренгое (ЯНАО) генеральный директор фирмы подозревается в невыплате заработной платы сотрудникам организации. Сумма долга составляет около двух миллионов рублей.