03 апреля 2024
02 апреля 2024

Рабочему в Новом Уренгое два года не платили зарплату

© Служба новостей «URA.RU»
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В Новом Уренгое гендиректор не выплачивал заработную плату своим работникам Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) генеральный директор коммерческой организации свыше двух лет не выплачивал заработному плату своему работнику. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по ЯНАО.

«По данным следствия, в городе Новый Уренгой генеральный директор коммерческой организации в период с октября 2020 по ноябрь 2022 года из корыстной и иной личной заинтересованности не выплачивал рабочему заработную плату. Задолженность перед потерпевшим составила более 863 тысячи рублей», — говорится в сообщении.

Как выяснилось, у подозреваемого была возможность выплатить причитающуюся сумму рабочим в полном объеме. Одним из приоритетных направлений деятельности Следственного комитета России является расследование уголовных дел по фактам невыплаты заработной платы, в том числе.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Новом Уренгое (ЯНАО) генеральный директор фирмы подозревается в невыплате заработной платы сотрудникам организации. Сумма долга составляет около двух миллионов рублей.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) генеральный директор коммерческой организации свыше двух лет не выплачивал заработному плату своему работнику. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по ЯНАО. «По данным следствия, в городе Новый Уренгой генеральный директор коммерческой организации в период с октября 2020 по ноябрь 2022 года из корыстной и иной личной заинтересованности не выплачивал рабочему заработную плату. Задолженность перед потерпевшим составила более 863 тысячи рублей», — говорится в сообщении. Как выяснилось, у подозреваемого была возможность выплатить причитающуюся сумму рабочим в полном объеме. Одним из приоритетных направлений деятельности Следственного комитета России является расследование уголовных дел по фактам невыплаты заработной платы, в том числе. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Новом Уренгое (ЯНАО) генеральный директор фирмы подозревается в невыплате заработной платы сотрудникам организации. Сумма долга составляет около двух миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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