03 апреля 2024

Назван приоритетный участок ремонта дорожной сети в ЯНАО

В этом году на Ямале отремонтируют участок дороги Коротчаево — Новый Уренгой
© Служба новостей «URA.RU»
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На участке Коротчаево-Новый Уренгой начинается трехлетний цикл работ Фото:

В этом году приоритетным участком ремонтных работ дорожной сети на Ямале станет трасса Коротчаево — Новый Уренгой, сообщил в прямом эфире Центра управления регионом директор окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства Денис Напольских. На этом участке начинается трехлетний цикл работ.

«Завершаем работы на участке от границы ХМАО — ЯНАО. По локации это район Муравленко. Далее, к северу, приоритетный участок работ будет сосредоточен на трассе Коротчаево — Новый Уренгой. Начинаем трехлетние работы и, конечно, ожидаем, что выполним их в срок, где-то с опережением. Но все будет зависеть от организации работ и от погоды — сезон у нас короткий, всего 100 дней», — отметил Денис Напольских.

Реконструкция будет проходить на 40-километровом участке трассы Коротчаево — Новый Уренгой, с 10-ю участками обгона. Это, по словам собеседника, позволит добиться более высокой интенсивности транспортного движения, а также комфорта и безопасности.

В этом году в планах департамента транспорта — реконструкция 108 км автомобильных дорог региональной сети и 88 км муниципальной сети округа, отметил Денис Напольских. Об этом же ранее сообщал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

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В этом году приоритетным участком ремонтных работ дорожной сети на Ямале станет трасса Коротчаево — Новый Уренгой, сообщил в прямом эфире Центра управления регионом директор окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства Денис Напольских. На этом участке начинается трехлетний цикл работ. «Завершаем работы на участке от границы ХМАО — ЯНАО. По локации это район Муравленко. Далее, к северу, приоритетный участок работ будет сосредоточен на трассе Коротчаево — Новый Уренгой. Начинаем трехлетние работы и, конечно, ожидаем, что выполним их в срок, где-то с опережением. Но все будет зависеть от организации работ и от погоды — сезон у нас короткий, всего 100 дней», — отметил Денис Напольских. Реконструкция будет проходить на 40-километровом участке трассы Коротчаево — Новый Уренгой, с 10-ю участками обгона. Это, по словам собеседника, позволит добиться более высокой интенсивности транспортного движения, а также комфорта и безопасности. В этом году в планах департамента транспорта — реконструкция 108 км автомобильных дорог региональной сети и 88 км муниципальной сети округа, отметил Денис Напольских. Об этом же ранее сообщал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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