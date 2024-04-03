Назван приоритетный участок ремонта дорожной сети в ЯНАО

В этом году на Ямале отремонтируют участок дороги Коротчаево — Новый Уренгой

04 апреля 2024 в 11:48 Размер текста - 17 +

На участке Коротчаево-Новый Уренгой начинается трехлетний цикл работ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В этом году приоритетным участком ремонтных работ дорожной сети на Ямале станет трасса Коротчаево — Новый Уренгой, сообщил в прямом эфире Центра управления регионом директор окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства Денис Напольских. На этом участке начинается трехлетний цикл работ. «Завершаем работы на участке от границы ХМАО — ЯНАО. По локации это район Муравленко. Далее, к северу, приоритетный участок работ будет сосредоточен на трассе Коротчаево — Новый Уренгой. Начинаем трехлетние работы и, конечно, ожидаем, что выполним их в срок, где-то с опережением. Но все будет зависеть от организации работ и от погоды — сезон у нас короткий, всего 100 дней», — отметил Денис Напольских. Реконструкция будет проходить на 40-километровом участке трассы Коротчаево — Новый Уренгой, с 10-ю участками обгона. Это, по словам собеседника, позволит добиться более высокой интенсивности транспортного движения, а также комфорта и безопасности. В этом году в планах департамента транспорта — реконструкция 108 км автомобильных дорог региональной сети и 88 км муниципальной сети округа, отметил Денис Напольских. Об этом же ранее сообщал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В этом году приоритетным участком ремонтных работ дорожной сети на Ямале станет трасса Коротчаево — Новый Уренгой, сообщил в прямом эфире Центра управления регионом директор окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства Денис Напольских. На этом участке начинается трехлетний цикл работ. «Завершаем работы на участке от границы ХМАО — ЯНАО. По локации это район Муравленко. Далее, к северу, приоритетный участок работ будет сосредоточен на трассе Коротчаево — Новый Уренгой. Начинаем трехлетние работы и, конечно, ожидаем, что выполним их в срок, где-то с опережением. Но все будет зависеть от организации работ и от погоды — сезон у нас короткий, всего 100 дней», — отметил Денис Напольских. Реконструкция будет проходить на 40-километровом участке трассы Коротчаево — Новый Уренгой, с 10-ю участками обгона. Это, по словам собеседника, позволит добиться более высокой интенсивности транспортного движения, а также комфорта и безопасности. В этом году в планах департамента транспорта — реконструкция 108 км автомобильных дорог региональной сети и 88 км муниципальной сети округа, отметил Денис Напольских. Об этом же ранее сообщал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.