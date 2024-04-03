03 апреля 2024

На объездной дороге в Тюмени начался ремонт

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Ремонт канализации на улице Куйбышева. Курган , улица куйбышева, ремонт дороги, перекопаная дорога, ремонтные работы
Замена ограждений займет меньше месяца Фото:

В Тюмени стартовали работы по замене ограждений на Обходе Тюмени, которые продлятся до 1 мая. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении строительства региона.

«4 апреля стартовали работы по замене барьерного ограждения на автомобильной дороге Обход Тюмени. Замене подлежат три километра ограждений на прямых участках и съездах транспортной развязки на пересечении с Червишевским трактом», — рассказали в ГУС ТО.

По словам специалистов, перекрывать движение на участках не будут. Однако водителей просят с пониманием отнестись к некоторым неудобствам, связанными с работами. Продлятся они до 1 мая.

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В Тюмени стартовали работы по замене ограждений на Обходе Тюмени, которые продлятся до 1 мая. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении строительства региона. «4 апреля стартовали работы по замене барьерного ограждения на автомобильной дороге Обход Тюмени. Замене подлежат три километра ограждений на прямых участках и съездах транспортной развязки на пересечении с Червишевским трактом», — рассказали в ГУС ТО. По словам специалистов, перекрывать движение на участках не будут. Однако водителей просят с пониманием отнестись к некоторым неудобствам, связанными с работами. Продлятся они до 1 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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