На объездной дороге в Тюмени начался ремонт

В Тюмени стартовали работы по замене ограждений на Обходе Тюмени, которые продлятся до 1 мая. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении строительства региона.
«4 апреля стартовали работы по замене барьерного ограждения на автомобильной дороге Обход Тюмени. Замене подлежат три километра ограждений на прямых участках и съездах транспортной развязки на пересечении с Червишевским трактом», — рассказали в ГУС ТО.
По словам специалистов, перекрывать движение на участках не будут. Однако водителей просят с пониманием отнестись к некоторым неудобствам, связанными с работами. Продлятся они до 1 мая.
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В Тюмени стартовали работы по замене ограждений на Обходе Тюмени, которые продлятся до 1 мая. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении строительства региона. «4 апреля стартовали работы по замене барьерного ограждения на автомобильной дороге Обход Тюмени. Замене подлежат три километра ограждений на прямых участках и съездах транспортной развязки на пересечении с Червишевским трактом», — рассказали в ГУС ТО. По словам специалистов, перекрывать движение на участках не будут. Однако водителей просят с пониманием отнестись к некоторым неудобствам, связанными с работами. Продлятся они до 1 мая.