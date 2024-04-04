Река Канаш в Шадринске подтопила 12 дворов

04 апреля 2024 в 18:55 Размер текста - 17 +

Глава Шадринска рассказал о повышении уровня воды в реке Канаш (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Шадринске Курганской области вырос уровень воды в реке Канаш. Власти сообщили о 12 подтопленных дворах. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале главы Шадринска Антона Мокана. «Сегодня в Шадринске резко вырос уровень воды в реке Канаш, из-за чего оказались подтоплены 12 придомовых территорий по ул. Гилева, ул. Крылова и в пер. Парковом. В дома вода не зашла, эвакуация не требуется. Ситуация находится на постоянном контроле администрации, угрозы жизни и здоровью населения нет», — указано в посте канала. Сообщается, что сотрудники ГО ЧС проводили обход по затопленным территориям. На места также привезли всю необходимую технику. В посте мэра Шадринска также указано, что было организовано круглосуточное дежурство спасателей на случай чрезвычайной ситуации. Закончена подготовка пункта временного размещения в школе №20. Мокан также пишет, что прогнозируется понижение уровня воды в реке Канаш. Это должно произойти в ближайшее время. Ранее URA.RU писало, что в результате таяния снегов и весенних паводков уровень воды в реке Миасс в рабочем поселке Каргаполье Курганской области значительно повышался. Водоем достиг отметки в 327 сантиметров над «нулем» гидропоста, что более чем на метр превышает предыдущие показатели. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Шадринске Курганской области вырос уровень воды в реке Канаш. Власти сообщили о 12 подтопленных дворах. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале главы Шадринска Антона Мокана. «Сегодня в Шадринске резко вырос уровень воды в реке Канаш, из-за чего оказались подтоплены 12 придомовых территорий по ул. Гилева, ул. Крылова и в пер. Парковом. В дома вода не зашла, эвакуация не требуется. Ситуация находится на постоянном контроле администрации, угрозы жизни и здоровью населения нет», — указано в посте канала. Сообщается, что сотрудники ГО ЧС проводили обход по затопленным территориям. На места также привезли всю необходимую технику. В посте мэра Шадринска также указано, что было организовано круглосуточное дежурство спасателей на случай чрезвычайной ситуации. Закончена подготовка пункта временного размещения в школе №20. Мокан также пишет, что прогнозируется понижение уровня воды в реке Канаш. Это должно произойти в ближайшее время. Ранее URA.RU писало, что в результате таяния снегов и весенних паводков уровень воды в реке Миасс в рабочем поселке Каргаполье Курганской области значительно повышался. Водоем достиг отметки в 327 сантиметров над «нулем» гидропоста, что более чем на метр превышает предыдущие показатели.