В трех округах Курганской области введен режим повышенной готовности к ЧС

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Наводнение в Ишиме 2017 года. Тюменская область, ишим, наводнение, одок, паводок
В Шадринске, Целинном и Шумихе введен режим повышенной готовности Фото:
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В Целинном и Шумихинском округах, а также в городе Шадринске введен режим повышенной готовности к ЧС. Это связано с паводковой и пожароопасной ситуацией, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области.

«Режим повышенной готовности в связи с паводковой ситуацией введен в Целинном муниципальном образовании (село Усть-Уйское), Шумихинском муниципальном образовании (село Кушма) и в связи с паводковой и пожароопасной ситуациями в городе Шадринске», — сообщили в ведомстве.

Сотрудники МЧС мониторят ситуацию с помощью беспилотных авиационных систем. По состоянию на 19 часов 4 апреля, подтопления жилых домов и наличие ландшафтных пожаров на территории Курганской области не зафиксировано, отметили в ведомстве.

Ранее в Курганскую области прибыла авиация МЧС для организации работы по предупреждению и тушению ландшафтных и лесных пожаров, а также для защиты населенных пунктов. Самолет-амфибия БЕ-200ЧС и вертолет МИ-8 будут находится в аэропорту Кургана до конца мая.

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В Целинном и Шумихинском округах, а также в городе Шадринске введен режим повышенной готовности к ЧС. Это связано с паводковой и пожароопасной ситуацией, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области. «Режим повышенной готовности в связи с паводковой ситуацией введен в Целинном муниципальном образовании (село Усть-Уйское), Шумихинском муниципальном образовании (село Кушма) и в связи с паводковой и пожароопасной ситуациями в городе Шадринске», — сообщили в ведомстве. Сотрудники МЧС мониторят ситуацию с помощью беспилотных авиационных систем. По состоянию на 19 часов 4 апреля, подтопления жилых домов и наличие ландшафтных пожаров на территории Курганской области не зафиксировано, отметили в ведомстве. Ранее в Курганскую области прибыла авиация МЧС для организации работы по предупреждению и тушению ландшафтных и лесных пожаров, а также для защиты населенных пунктов. Самолет-амфибия БЕ-200ЧС и вертолет МИ-8 будут находится в аэропорту Кургана до конца мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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