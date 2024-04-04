В трех округах Курганской области введен режим повышенной готовности к ЧС

04 апреля 2024 в 20:01 Размер текста - 17 +

В Шадринске, Целинном и Шумихе введен режим повышенной готовности Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Целинном и Шумихинском округах, а также в городе Шадринске введен режим повышенной готовности к ЧС. Это связано с паводковой и пожароопасной ситуацией, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области. «Режим повышенной готовности в связи с паводковой ситуацией введен в Целинном муниципальном образовании (село Усть-Уйское), Шумихинском муниципальном образовании (село Кушма) и в связи с паводковой и пожароопасной ситуациями в городе Шадринске», — сообщили в ведомстве. Сотрудники МЧС мониторят ситуацию с помощью беспилотных авиационных систем. По состоянию на 19 часов 4 апреля, подтопления жилых домов и наличие ландшафтных пожаров на территории Курганской области не зафиксировано, отметили в ведомстве. Ранее в Курганскую области прибыла авиация МЧС для организации работы по предупреждению и тушению ландшафтных и лесных пожаров, а также для защиты населенных пунктов. Самолет-амфибия БЕ-200ЧС и вертолет МИ-8 будут находится в аэропорту Кургана до конца мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Целинном и Шумихинском округах, а также в городе Шадринске введен режим повышенной готовности к ЧС. Это связано с паводковой и пожароопасной ситуацией, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области. «Режим повышенной готовности в связи с паводковой ситуацией введен в Целинном муниципальном образовании (село Усть-Уйское), Шумихинском муниципальном образовании (село Кушма) и в связи с паводковой и пожароопасной ситуациями в городе Шадринске», — сообщили в ведомстве. Сотрудники МЧС мониторят ситуацию с помощью беспилотных авиационных систем. По состоянию на 19 часов 4 апреля, подтопления жилых домов и наличие ландшафтных пожаров на территории Курганской области не зафиксировано, отметили в ведомстве. Ранее в Курганскую области прибыла авиация МЧС для организации работы по предупреждению и тушению ландшафтных и лесных пожаров, а также для защиты населенных пунктов. Самолет-амфибия БЕ-200ЧС и вертолет МИ-8 будут находится в аэропорту Кургана до конца мая.