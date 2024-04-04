МЧС: в Курганской области сохранится интенсивный рост уровня воды

05 апреля 2024 в 07:32 Размер текста - 17 +

К разрушению ледяного покрова приводят аномальные температуры Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Интенсивный рост уровня воды в реках Курганской области сохранится в ближайшие два дня. Такой прогноз дают специалисты ГУ МЧС по региону. «В ближайшие один-два дня на курганских реках сохранится интенсивный рост уровня воды. Продолжится разрушение ледяного покрова. Ожидается выход воды на пойму и заполнение отрицательных форм рельефа на участках реки Исеть у Шадринска и в Далматово», — написано на сайте ведомства. Прирост на реке Уй составит от 30 до 70 сантиметров. Спасатели ожидают, что увеличится площадь подтопления на подъезде к автомобильному мосту у села Усть-Уйского. Тобол в районе города Курган и села Звериноголовское за два дня прибавит до 60 сантиметров. На реках Исеть и Миасс уровень воды поднимется от 30 до 70 сантиметров. Сотрудники МЧС предупреждают, что вероятно подтопление подъезда к автомобильному мосту у села Барино в Шатровском округе. Также возможно увеличение зоны подтопления низководного моста у поселка Жарниково в Каргопольском округе. Сейчас напряженная обстановка складывается в Куртамыше, где эвакуируют население. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU. По данным МЧС, в регион 5 апреля придет аномальная жара. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Интенсивный рост уровня воды в реках Курганской области сохранится в ближайшие два дня. Такой прогноз дают специалисты ГУ МЧС по региону. «В ближайшие один-два дня на курганских реках сохранится интенсивный рост уровня воды. Продолжится разрушение ледяного покрова. Ожидается выход воды на пойму и заполнение отрицательных форм рельефа на участках реки Исеть у Шадринска и в Далматово», — написано на сайте ведомства. Прирост на реке Уй составит от 30 до 70 сантиметров. Спасатели ожидают, что увеличится площадь подтопления на подъезде к автомобильному мосту у села Усть-Уйского. Тобол в районе города Курган и села Звериноголовское за два дня прибавит до 60 сантиметров. На реках Исеть и Миасс уровень воды поднимется от 30 до 70 сантиметров. Сотрудники МЧС предупреждают, что вероятно подтопление подъезда к автомобильному мосту у села Барино в Шатровском округе. Также возможно увеличение зоны подтопления низководного моста у поселка Жарниково в Каргопольском округе. Сейчас напряженная обстановка складывается в Куртамыше, где эвакуируют население. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU. По данным МЧС, в регион 5 апреля придет аномальная жара.