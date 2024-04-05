В Салехарде запустили умное освещение города

Салехард сможет экономить деньги благодаря умным светильникам Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Салехарде запустили автоматизированную систему управления наружным освещением города. Она сможет обеспечить безопасность и сократить расходы, пояснил директор по прикладным проектам Ямало-Ненецкого филиала ПАО «Ростелеком» Александр Леготкин.

«Этот шаг крайне важен для исполнения стратегии программы „Безопасного электроснабжения города Салехард“. … Такое оборудование сделает жизнь горожан комфортнее, а муниципалитету позволит более эффективно управлять системой городского освещения и экономить бюджетные средства, которые расходуются на оплату электроэнергии», — рассказал Леготкин.

Умные светильники могут регулировать уровень энергопотребления и яркости освещения в разное время суток, управляться дистанционно и работать при любой погоде. Если произойдет авария на сети или поломка светильника, то на диспетчерский пульт оператора мгновенно поступит уведомление.

Их уже разместили на улице Свердлова. Шкафы управления находятся в центральной части города и на объездной дороге, которая ведет в аэропорт.

Так, в Ханты-Мансийске благодаря модернизации уличного освещения в 2023 году удалось снизить энергопотребление на 77%. В денежном выражении это оставило 43 миллиона рублей.