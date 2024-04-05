05 апреля 2024

В Салехарде запустили умное освещение города

© Служба новостей «URA.RU»
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Ночная набережная. Тюмень, фонари, ночь, фонари освещения, набережная тюмени, набережная туры, вечер, огни города
Салехард сможет экономить деньги благодаря умным светильникам Фото:

В Салехарде запустили автоматизированную систему управления наружным освещением города. Она сможет обеспечить безопасность и сократить расходы, пояснил директор по прикладным проектам Ямало-Ненецкого филиала ПАО «Ростелеком» Александр Леготкин.

«Этот шаг крайне важен для исполнения стратегии программы „Безопасного электроснабжения города Салехард“. … Такое оборудование сделает жизнь горожан комфортнее, а муниципалитету позволит более эффективно управлять системой городского освещения и экономить бюджетные средства, которые расходуются на оплату электроэнергии», — рассказал Леготкин.

Умные светильники могут регулировать уровень энергопотребления и яркости освещения в разное время суток, управляться дистанционно и работать при любой погоде. Если произойдет авария на сети или поломка светильника, то на диспетчерский пульт оператора мгновенно поступит уведомление.

Их уже разместили на улице Свердлова. Шкафы управления находятся в центральной части города и на объездной дороге, которая ведет в аэропорт.

Так, в Ханты-Мансийске благодаря модернизации уличного освещения в 2023 году удалось снизить энергопотребление на 77%. В денежном выражении это оставило 43 миллиона рублей.

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В Салехарде запустили автоматизированную систему управления наружным освещением города. Она сможет обеспечить безопасность и сократить расходы, пояснил директор по прикладным проектам Ямало-Ненецкого филиала ПАО «Ростелеком» Александр Леготкин. «Этот шаг крайне важен для исполнения стратегии программы „Безопасного электроснабжения города Салехард“. … Такое оборудование сделает жизнь горожан комфортнее, а муниципалитету позволит более эффективно управлять системой городского освещения и экономить бюджетные средства, которые расходуются на оплату электроэнергии», — рассказал Леготкин. Умные светильники могут регулировать уровень энергопотребления и яркости освещения в разное время суток, управляться дистанционно и работать при любой погоде. Если произойдет авария на сети или поломка светильника, то на диспетчерский пульт оператора мгновенно поступит уведомление. Их уже разместили на улице Свердлова. Шкафы управления находятся в центральной части города и на объездной дороге, которая ведет в аэропорт. Так, в Ханты-Мансийске благодаря модернизации уличного освещения в 2023 году удалось снизить энергопотребление на 77%. В денежном выражении это оставило 43 миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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